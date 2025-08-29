Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение" - 29.08.2025
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение"
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение" - 29.08.2025, ПРАЙМ
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение"
Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" дает возможность не только открыть многополярный мир, но и напомнить о том, что объединяет народы,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" дает возможность не только открыть многополярный мир, но и напомнить о том, что объединяет народы, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский кинорежиссер, музыкант, актёр, продюсер и писатель Эмир Кустурица. "Это (участие в конкурсе "Интервидение" - ред.) прекрасная возможность не только открыть для себя многополярный мир во всем его многообразии, но и напомнить себе о том, что нас объединяет", - сказал кинорежиссер. Кустурица отметил, что в эпоху глобализации и развития технологий как никогда важно сохранять культурное многообразие. "Международный музыкальный конкурс "Интервидение" станет именно той платформой, где деятели искусства со всего мира смогут делиться своим уникальным наследием: традициями, обычаями и художественными ценностями", - добавил режиссер. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
00:37 29.08.2025
 
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение"

Кустурица: участие в "Интервидении" позволит напомнить о многополярном мире

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" дает возможность не только открыть многополярный мир, но и напомнить о том, что объединяет народы, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский кинорежиссер, музыкант, актёр, продюсер и писатель Эмир Кустурица.
"Это (участие в конкурсе "Интервидение" - ред.) прекрасная возможность не только открыть для себя многополярный мир во всем его многообразии, но и напомнить себе о том, что нас объединяет", - сказал кинорежиссер.
Кустурица отметил, что в эпоху глобализации и развития технологий как никогда важно сохранять культурное многообразие.
"Международный музыкальный конкурс "Интервидение" станет именно той платформой, где деятели искусства со всего мира смогут делиться своим уникальным наследием: традициями, обычаями и художественными ценностями", - добавил режиссер.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
