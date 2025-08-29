https://1prime.ru/20250829/kusturitsa-861412691.html
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение"
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение" - 29.08.2025, ПРАЙМ
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение"
Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" дает возможность не только открыть многополярный мир, но и напомнить о том, что объединяет народы,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T00:37+0300
2025-08-29T00:37+0300
2025-08-29T00:37+0300
россия
москва
московская область
рф
эмир кустурица
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861412691.jpg?1756417039
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" дает возможность не только открыть многополярный мир, но и напомнить о том, что объединяет народы, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский кинорежиссер, музыкант, актёр, продюсер и писатель Эмир Кустурица.
"Это (участие в конкурсе "Интервидение" - ред.) прекрасная возможность не только открыть для себя многополярный мир во всем его многообразии, но и напомнить себе о том, что нас объединяет", - сказал кинорежиссер.
Кустурица отметил, что в эпоху глобализации и развития технологий как никогда важно сохранять культурное многообразие.
"Международный музыкальный конкурс "Интервидение" станет именно той платформой, где деятели искусства со всего мира смогут делиться своим уникальным наследием: традициями, обычаями и художественными ценностями", - добавил режиссер.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
москва
московская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область, рф, эмир кустурица, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, РФ, Эмир Кустурица, Владимир Путин
Кустурица оценил участие в конкурсе "Интервидение"
Кустурица: участие в "Интервидении" позволит напомнить о многополярном мире
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" дает возможность не только открыть многополярный мир, но и напомнить о том, что объединяет народы, выразил мнение в беседе с РИА Новости сербский кинорежиссер, музыкант, актёр, продюсер и писатель Эмир Кустурица.
"Это (участие в конкурсе "Интервидение" - ред.) прекрасная возможность не только открыть для себя многополярный мир во всем его многообразии, но и напомнить себе о том, что нас объединяет", - сказал кинорежиссер.
Кустурица отметил, что в эпоху глобализации и развития технологий как никогда важно сохранять культурное многообразие.
"Международный музыкальный конкурс "Интервидение" станет именно той платформой, где деятели искусства со всего мира смогут делиться своим уникальным наследием: традициями, обычаями и художественными ценностями", - добавил режиссер.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".