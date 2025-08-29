Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей - 29.08.2025
Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей
Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей
Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей

"Столото": рекордные 120 млн рублей выиграла орловчанка в мгновенной лотерее

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 миллионов рублей, купив "стирающийся" билет как подарок от дочери на день рождения, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Недавно в розничной точке продаж "Столото" за 1 тысячу рублей был приобретен билет новой серии моментальной лотереи, посвященной главной лотерее страны - "Русскому лото". Крупно повезло жительнице Орловской области Елене Ф.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) - она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей", - сообщили в компании.
Там добавили, что билет женщина купила на деньги, которые ей подарила дочь на день рождения.
"Я только из-за дочки согласилась поучаствовать в лотереях. Она оплатила два билета и сказала, что это от нее подарок на мой день рождения. Первый билет я проверила прямо в магазине, а защитный слой счастливого билета стерла уже дома. Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная, и я предположила, что она пытается меня разыграть. Честно, несколько дней пыталась осознать, что это все правда", - передали в компании слова победительницы.
Елена живет вместе с младшей дочерью и мужем, а также десятью кошками и четырьмя собаками, которых она спасла и приютила. Она работает биологом в бактериологическом центре. Помимо основной профессии, женщина участвует в деятельности общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" и оказывает помощь городскому детскому интернату и его воспитанникам. Часть выигрыша Елена в первую очередь хочет направить на помощь детям из интерната.
"Я так хотела купить каждому ребенку то, о чем он мечтает. И думаю, мое стремление и желание помочь другим и притянули лотерейную удачу. Также я хочу оказать помощь близким людям, оказавшимся в трудных ситуациях", - рассказала орловчанка.
Еще на часть средств победительница осуществит свою мечту - путешествие на Камчатку. "Когда мне удается поехать в горы, я чувствую, что чистый воздух меня оздоравливает. Я всегда хотела побывать на Камчатке, меня туда тянуло", - добавила женщина.
