https://1prime.ru/20250829/lotereya-861421241.html

Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей

Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей - 29.08.2025, ПРАЙМ

Жительница Орловской области выиграла рекордные 120 миллионов рублей

Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 миллионов рублей, купив "стирающийся" билет как подарок от дочери на... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T08:41+0300

2025-08-29T08:41+0300

2025-08-29T08:41+0300

экономика

бизнес

россия

орловская область

камчатка

столото

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861420494_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9676c33e0e26d2976af313849a70a0a9.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 миллионов рублей, купив "стирающийся" билет как подарок от дочери на день рождения, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Недавно в розничной точке продаж "Столото" за 1 тысячу рублей был приобретен билет новой серии моментальной лотереи, посвященной главной лотерее страны - "Русскому лото". Крупно повезло жительнице Орловской области Елене Ф.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) - она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей", - сообщили в компании. Там добавили, что билет женщина купила на деньги, которые ей подарила дочь на день рождения. "Я только из-за дочки согласилась поучаствовать в лотереях. Она оплатила два билета и сказала, что это от нее подарок на мой день рождения. Первый билет я проверила прямо в магазине, а защитный слой счастливого билета стерла уже дома. Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная, и я предположила, что она пытается меня разыграть. Честно, несколько дней пыталась осознать, что это все правда", - передали в компании слова победительницы. Елена живет вместе с младшей дочерью и мужем, а также десятью кошками и четырьмя собаками, которых она спасла и приютила. Она работает биологом в бактериологическом центре. Помимо основной профессии, женщина участвует в деятельности общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" и оказывает помощь городскому детскому интернату и его воспитанникам. Часть выигрыша Елена в первую очередь хочет направить на помощь детям из интерната. "Я так хотела купить каждому ребенку то, о чем он мечтает. И думаю, мое стремление и желание помочь другим и притянули лотерейную удачу. Также я хочу оказать помощь близким людям, оказавшимся в трудных ситуациях", - рассказала орловчанка. Еще на часть средств победительница осуществит свою мечту - путешествие на Камчатку. "Когда мне удается поехать в горы, я чувствую, что чистый воздух меня оздоравливает. Я всегда хотела побывать на Камчатке, меня туда тянуло", - добавила женщина.

https://1prime.ru/20210618/833973108.html

орловская область

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, орловская область, камчатка, столото