Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем

Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем

2025-08-29T17:37+0300

МИНСК, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни одного глобального вопроса. "Такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не может обойтись без Китая. С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться. Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовало госагентство Белта. Президент Белоруссии добавил, что внимательно наблюдает за развитием Китая последние 30 с лишним лет, поэтому есть уверенность в том, что Китай "невозможно сильно прижать".

