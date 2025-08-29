Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем - 29.08.2025, ПРАЙМ
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
МИНСК, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни одного глобального вопроса. "Такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не может обойтись без Китая. С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться. Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовало госагентство Белта. Президент Белоруссии добавил, что внимательно наблюдает за развитием Китая последние 30 с лишним лет, поэтому есть уверенность в том, что Китай "невозможно сильно прижать".
17:37 29.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни одного глобального вопроса.
"Такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не может обойтись без Китая. С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться. Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовало госагентство Белта.
Президент Белоруссии добавил, что внимательно наблюдает за развитием Китая последние 30 с лишним лет, поэтому есть уверенность в том, что Китай "невозможно сильно прижать".
