Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем - 29.08.2025, ПРАЙМ
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:37+0300
2025-08-29T17:37+0300
2025-08-29T17:37+0300
политика
китай
белоруссия
сша
александр лукашенко
МИНСК, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни одного глобального вопроса. "Такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не может обойтись без Китая. С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться. Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовало госагентство Белта. Президент Белоруссии добавил, что внимательно наблюдает за развитием Китая последние 30 с лишним лет, поэтому есть уверенность в том, что Китай "невозможно сильно прижать".
Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем
Лукашенко: без Китая нельзя решить ни одного глобального вопроса
МИНСК, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США договариваться с Китаем, который, по его словам, "превратился в империю", без Пекина нельзя решить ни одного глобального вопроса.
"Такая мощная империя, какой являются Соединенные Штаты Америки, не может обойтись без Китая. С Китаем, как я говорю американцам, нужно договариваться. Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире", - сказал Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовало госагентство Белта.
Президент Белоруссии добавил, что внимательно наблюдает за развитием Китая последние 30 с лишним лет, поэтому есть уверенность в том, что Китай "невозможно сильно прижать".
