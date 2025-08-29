Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило правила маркировки звонков с бизнес-номеров - 29.08.2025
Правительство утвердило правила маркировки звонков с бизнес-номеров
2025-08-29
технологии
россия
дмитрий григоренко
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила маркировки звонков для организаций и ИП, которые заработают с 1 сентября, подписано соответствующее постановление, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "С 1 сентября этого года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Подписано соответствующее постановление правительства, которое утверждает порядок передачи и состав такой информации", - сообщили в аппарате. Так, согласно документу, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи"). Отмечается, что текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита. "В результате человек сможет увидеть на экране своего телефона не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента - анонимности, и позволяет гражданам надежно фильтровать нежелательные и потенциально опасные звонки", – отметил Григоренко, чьи слова приводит его аппарат. Там добавили, что передача данных будет осуществляться операторами связи на основании договора об отображении информации, заключенного с представителем бизнеса. В начале этого года был принят закон, который включает порядка 30 инициатив для противодействия киберпреступникам. Ряд положений закона уже вступил в силу: действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала госуслуг больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону. Правительство также подготовило второй пакет мер против мошенников, включающий в себя порядка 20 инициатив о защите граждан в цифровой среде, которые предполагают в том числе уголовную и административную ответственность для злоумышленников. Текущая версия этого документа опубликована для общественного обсуждения.
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко
10:39 29.08.2025
 
