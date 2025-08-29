Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/materialy-861428449.html
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России - 29.08.2025, ПРАЙМ
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России
Всероссийский НИИ авиационных материалов (НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ) с 2022 года разработал более 40 композитных материалов для авиации на замену... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:32+0300
2025-08-29T10:32+0300
бизнес
россия
новосибирск
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861428313_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_dd417444da88f51fcce2c6b8d1b656bf.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Всероссийский НИИ авиационных материалов (НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ) с 2022 года разработал более 40 композитных материалов для авиации на замену попавшим под санкции импортным, сообщил начальник НИО "Полимерные композиционные материалы и технологии синтеза", НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Андрей Славин. Он пояснил, что композиционные материалы позволяют сочетать в себе прочностные, весовые характеристики и обеспечить направленное создание свойств материала. "С 2022 года, в связи с санкционной политикой недружественных нам государств, возникла острая задача по импортозамещению. Соответственно, по обращению предприятий коопераций "ОДК" и "ОАК" институт разработал более 40 материалов взамен импортных. Больнее всего, конечно, санкции ударили по функционалке", - сказал Славин, выступая на форуме "Технопров-2025" в Новосибирске. Он отметил, что на замену импортным, в частности, были разработаны отечественные лакокрасочные покрытия для внешней окраски пассажирских самолетов, антикоррозионные герметизирующие материалы, клеевые системы. Кроме того, институт импортозаместил материалы мотогондолы российских авиадвигателей ПД-14 и ПД-8. Теперь они выполнены полностью из отечественных материалов. "Также институт в течение более чем пяти лет ведет важную работу. Это разработка материала и технологии для изготовления широкохордной лопатки вентилятора для перспективного авиационного двигателя. Разработан материал, хотя изначально там были применены импортные компоненты. Проведена работа, в этом году закончена она. Сейчас этот материал производится исключительно на отечественных компонентах", - рассказал Славин. По его словам, основные проблемы отрасли композиционных материалов сфокусированы на компонентной базе. Причем наиболее остро эта проблема стоит для полимерных композиционных материалов. "Отсутствует более 170 исходных компонентов в стране… Вселяет надежду новый национальный проект "Химия и новые материалы". Там мы все эти цепочки и потребности, которые необходимы для производства новых материалов, обозначали. Надеемся, что в ближайшее время сможем получить отечественные компоненты, чтобы создавать современные авиационные материалы", - сказал он. Вторая большая проблема, по его словам, - отсутствие нормативного регулирования в части допуска авиационных материалов в изделие. "Нет нормативного акта, который был предписывал, каким образом можно проверить материал и допустить его в конструкцию авиационного изделия – самолета, вертолета, двигателя. Существует пока только предварительный национальный стандарт", - сказал он.
https://1prime.ru/20250728/aviatsiya-860030608.html
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861428313_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5a8eddd8f880c30906d331c6929f92cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новосибирск, оак
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ОАК
10:32 29.08.2025
 
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России

ВИАМ: более 40 иностранных композитных материалов для авиации замещено в России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник научного центра во время работ на инжекционном комплексе ВЭПП-5
Сотрудник научного центра во время работ на инжекционном комплексе ВЭПП-5 - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Всероссийский НИИ авиационных материалов (НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ) с 2022 года разработал более 40 композитных материалов для авиации на замену попавшим под санкции импортным, сообщил начальник НИО "Полимерные композиционные материалы и технологии синтеза", НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Андрей Славин.
Он пояснил, что композиционные материалы позволяют сочетать в себе прочностные, весовые характеристики и обеспечить направленное создание свойств материала.
"С 2022 года, в связи с санкционной политикой недружественных нам государств, возникла острая задача по импортозамещению. Соответственно, по обращению предприятий коопераций "ОДК" и "ОАК" институт разработал более 40 материалов взамен импортных. Больнее всего, конечно, санкции ударили по функционалке", - сказал Славин, выступая на форуме "Технопров-2025" в Новосибирске.
Он отметил, что на замену импортным, в частности, были разработаны отечественные лакокрасочные покрытия для внешней окраски пассажирских самолетов, антикоррозионные герметизирующие материалы, клеевые системы. Кроме того, институт импортозаместил материалы мотогондолы российских авиадвигателей ПД-14 и ПД-8. Теперь они выполнены полностью из отечественных материалов.
"Также институт в течение более чем пяти лет ведет важную работу. Это разработка материала и технологии для изготовления широкохордной лопатки вентилятора для перспективного авиационного двигателя. Разработан материал, хотя изначально там были применены импортные компоненты. Проведена работа, в этом году закончена она. Сейчас этот материал производится исключительно на отечественных компонентах", - рассказал Славин.
По его словам, основные проблемы отрасли композиционных материалов сфокусированы на компонентной базе. Причем наиболее остро эта проблема стоит для полимерных композиционных материалов.
"Отсутствует более 170 исходных компонентов в стране… Вселяет надежду новый национальный проект "Химия и новые материалы". Там мы все эти цепочки и потребности, которые необходимы для производства новых материалов, обозначали. Надеемся, что в ближайшее время сможем получить отечественные компоненты, чтобы создавать современные авиационные материалы", - сказал он.
Вторая большая проблема, по его словам, - отсутствие нормативного регулирования в части допуска авиационных материалов в изделие. "Нет нормативного акта, который был предписывал, каким образом можно проверить материал и допустить его в конструкцию авиационного изделия – самолета, вертолета, двигателя. Существует пока только предварительный национальный стандарт", - сказал он.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в авиации
28 июля, 15:31
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКОАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала