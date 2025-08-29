Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России

https://1prime.ru/20250829/materialy-861428449.html

НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Всероссийский НИИ авиационных материалов (НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ) с 2022 года разработал более 40 композитных материалов для авиации на замену попавшим под санкции импортным, сообщил начальник НИО "Полимерные композиционные материалы и технологии синтеза", НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Андрей Славин. Он пояснил, что композиционные материалы позволяют сочетать в себе прочностные, весовые характеристики и обеспечить направленное создание свойств материала. "С 2022 года, в связи с санкционной политикой недружественных нам государств, возникла острая задача по импортозамещению. Соответственно, по обращению предприятий коопераций "ОДК" и "ОАК" институт разработал более 40 материалов взамен импортных. Больнее всего, конечно, санкции ударили по функционалке", - сказал Славин, выступая на форуме "Технопров-2025" в Новосибирске. Он отметил, что на замену импортным, в частности, были разработаны отечественные лакокрасочные покрытия для внешней окраски пассажирских самолетов, антикоррозионные герметизирующие материалы, клеевые системы. Кроме того, институт импортозаместил материалы мотогондолы российских авиадвигателей ПД-14 и ПД-8. Теперь они выполнены полностью из отечественных материалов. "Также институт в течение более чем пяти лет ведет важную работу. Это разработка материала и технологии для изготовления широкохордной лопатки вентилятора для перспективного авиационного двигателя. Разработан материал, хотя изначально там были применены импортные компоненты. Проведена работа, в этом году закончена она. Сейчас этот материал производится исключительно на отечественных компонентах", - рассказал Славин. По его словам, основные проблемы отрасли композиционных материалов сфокусированы на компонентной базе. Причем наиболее остро эта проблема стоит для полимерных композиционных материалов. "Отсутствует более 170 исходных компонентов в стране… Вселяет надежду новый национальный проект "Химия и новые материалы". Там мы все эти цепочки и потребности, которые необходимы для производства новых материалов, обозначали. Надеемся, что в ближайшее время сможем получить отечественные компоненты, чтобы создавать современные авиационные материалы", - сказал он. Вторая большая проблема, по его словам, - отсутствие нормативного регулирования в части допуска авиационных материалов в изделие. "Нет нормативного акта, который был предписывал, каким образом можно проверить материал и допустить его в конструкцию авиационного изделия – самолета, вертолета, двигателя. Существует пока только предварительный национальный стандарт", - сказал он.

