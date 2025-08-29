https://1prime.ru/20250829/materialy-861428449.html
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России - 29.08.2025, ПРАЙМ
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России
Всероссийский НИИ авиационных материалов (НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ) с 2022 года разработал более 40 композитных материалов для авиации на замену... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:32+0300
2025-08-29T10:32+0300
2025-08-29T10:32+0300
бизнес
россия
новосибирск
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861428313_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_dd417444da88f51fcce2c6b8d1b656bf.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Всероссийский НИИ авиационных материалов (НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ) с 2022 года разработал более 40 композитных материалов для авиации на замену попавшим под санкции импортным, сообщил начальник НИО "Полимерные композиционные материалы и технологии синтеза", НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Андрей Славин. Он пояснил, что композиционные материалы позволяют сочетать в себе прочностные, весовые характеристики и обеспечить направленное создание свойств материала. "С 2022 года, в связи с санкционной политикой недружественных нам государств, возникла острая задача по импортозамещению. Соответственно, по обращению предприятий коопераций "ОДК" и "ОАК" институт разработал более 40 материалов взамен импортных. Больнее всего, конечно, санкции ударили по функционалке", - сказал Славин, выступая на форуме "Технопров-2025" в Новосибирске. Он отметил, что на замену импортным, в частности, были разработаны отечественные лакокрасочные покрытия для внешней окраски пассажирских самолетов, антикоррозионные герметизирующие материалы, клеевые системы. Кроме того, институт импортозаместил материалы мотогондолы российских авиадвигателей ПД-14 и ПД-8. Теперь они выполнены полностью из отечественных материалов. "Также институт в течение более чем пяти лет ведет важную работу. Это разработка материала и технологии для изготовления широкохордной лопатки вентилятора для перспективного авиационного двигателя. Разработан материал, хотя изначально там были применены импортные компоненты. Проведена работа, в этом году закончена она. Сейчас этот материал производится исключительно на отечественных компонентах", - рассказал Славин. По его словам, основные проблемы отрасли композиционных материалов сфокусированы на компонентной базе. Причем наиболее остро эта проблема стоит для полимерных композиционных материалов. "Отсутствует более 170 исходных компонентов в стране… Вселяет надежду новый национальный проект "Химия и новые материалы". Там мы все эти цепочки и потребности, которые необходимы для производства новых материалов, обозначали. Надеемся, что в ближайшее время сможем получить отечественные компоненты, чтобы создавать современные авиационные материалы", - сказал он. Вторая большая проблема, по его словам, - отсутствие нормативного регулирования в части допуска авиационных материалов в изделие. "Нет нормативного акта, который был предписывал, каким образом можно проверить материал и допустить его в конструкцию авиационного изделия – самолета, вертолета, двигателя. Существует пока только предварительный национальный стандарт", - сказал он.
https://1prime.ru/20250728/aviatsiya-860030608.html
новосибирск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861428313_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5a8eddd8f880c30906d331c6929f92cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, новосибирск, оак
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ОАК
Более 40 иностранных композитных материалов для авиации заместили в России
ВИАМ: более 40 иностранных композитных материалов для авиации замещено в России
НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Всероссийский НИИ авиационных материалов (НИЦ "Курчатовский институт" – ВИАМ) с 2022 года разработал более 40 композитных материалов для авиации на замену попавшим под санкции импортным, сообщил начальник НИО "Полимерные композиционные материалы и технологии синтеза", НИЦ "Курчатовский институт" - ВИАМ Андрей Славин.
Он пояснил, что композиционные материалы позволяют сочетать в себе прочностные, весовые характеристики и обеспечить направленное создание свойств материала.
"С 2022 года, в связи с санкционной политикой недружественных нам государств, возникла острая задача по импортозамещению. Соответственно, по обращению предприятий коопераций "ОДК" и "ОАК" институт разработал более 40 материалов взамен импортных. Больнее всего, конечно, санкции ударили по функционалке", - сказал Славин, выступая на форуме "Технопров-2025" в Новосибирске.
Он отметил, что на замену импортным, в частности, были разработаны отечественные лакокрасочные покрытия для внешней окраски пассажирских самолетов, антикоррозионные герметизирующие материалы, клеевые системы. Кроме того, институт импортозаместил материалы мотогондолы российских авиадвигателей ПД-14 и ПД-8. Теперь они выполнены полностью из отечественных материалов.
"Также институт в течение более чем пяти лет ведет важную работу. Это разработка материала и технологии для изготовления широкохордной лопатки вентилятора для перспективного авиационного двигателя. Разработан материал, хотя изначально там были применены импортные компоненты. Проведена работа, в этом году закончена она. Сейчас этот материал производится исключительно на отечественных компонентах", - рассказал Славин.
По его словам, основные проблемы отрасли композиционных материалов сфокусированы на компонентной базе. Причем наиболее остро эта проблема стоит для полимерных композиционных материалов.
"Отсутствует более 170 исходных компонентов в стране… Вселяет надежду новый национальный проект "Химия и новые материалы". Там мы все эти цепочки и потребности, которые необходимы для производства новых материалов, обозначали. Надеемся, что в ближайшее время сможем получить отечественные компоненты, чтобы создавать современные авиационные материалы", - сказал он.
Вторая большая проблема, по его словам, - отсутствие нормативного регулирования в части допуска авиационных материалов в изделие. "Нет нормативного акта, который был предписывал, каким образом можно проверить материал и допустить его в конструкцию авиационного изделия – самолета, вертолета, двигателя. Существует пока только предварительный национальный стандарт", - сказал он.
Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в авиации