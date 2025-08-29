https://1prime.ru/20250829/max-861436629.html

Пользователи Max смогут оправлять видеосообщения в формате кружков

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Пользователям национального мессенджера Мах стала доступна возможность мгновенно записывать и отправлять видеосообщения в формате кружков, говорится в релизе мессенджера. "Мax запустил новую функциональность - мгновенную запись и отправку видеосообщений в формате кружков. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо обновить приложение", - сказано в релизе. Для того, чтобы записать такой кружок, нужно нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. Пользователь может остановить и возобновить запись в любой момент, а также пересмотреть видео перед отправкой. Кроме этого, во время записи можно включить режим фронтальной подсветки или использовать функцию приближения кадра. Максимальная длительность кружка - 60 секунд. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

