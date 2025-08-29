https://1prime.ru/20250829/med-861421055.html

Медь дорожает после публикации макростатистики из США

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром растет после публикации макростатистики из США накануне, поддерживающей ожидания по спросу, цена промышленного металла готовится завершить последний месяц лета ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25%, до 4,5505 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,64%, до 9 818 долларов, алюминия - на 0,1%, до 2 605 долларов, стоимость цинка - на 0,71%, до 2 781 доллара. Днем ранее минторг США повысил оценку роста ВВП страны во втором квартале до 3,3% с предварительной, первой оценки увеличения на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А ранее на неделе статистика из Китая показала, что прибыль крупных промышленных предприятий страны в январе-июле снизилась слабее ожиданий. Сильная статистика крупнейших экономик мира поддерживает ожидания по спросу на этот промышленный металл. С начала месяца цена меди выросла примерно на 4% на фоне ослабления доллара. "Цены на металлы, включая медь и алюминий, по всей видимости, в ближайшей перспективе будут расти, поскольку аргументы в пользу снижения курса доллара остаются убедительными", - приводит агентство Блумберг комментарий аналитиков Bloomberg Intelligence. Ожидания ослабления доллара связаны с уверенностью рынков в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США уже в сентябре начнет снижение учетной ставки. Традиционно уменьшение ставки сдерживает доллар и поддерживает цены сырьевых товаров.

