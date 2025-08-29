Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/mid-861430610.html
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана - 29.08.2025, ПРАЙМ
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана
Россия решительно осуждает действия европейских стран по восстановлению санкций против Ирана и призывает международное сообщество их отвергнуть, говорится в... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T11:01+0300
2025-08-29T11:01+0300
экономика
россия
иран
китай
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8c1801cee86924acc803cc59f65d5c72.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает действия европейских стран по восстановлению санкций против Ирана и призывает международное сообщество их отвергнуть, говорится в сообщении МИД РФ. "Решительно осуждаем эти действия европейских стран и призываем международное сообщество их отвергнуть. Никаких обязательств для других государств подобные подтасовки повлечь не могут. Фактически мы столкнулись с бесцеремонной попыткой манипулирования положениями резолюции СБ ООН 2231 со стороны европейских стран-участниц СВПД", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там отметили, что никаких правовых оснований и процедурных возможностей для этого у них нет. Российская сторона распространила в ООН подробный анализ с разъяснениями негодной подоплеки и несостоятельности европейских притязаний на "снэпбэк". Развернутую аргументацию на этот счет представил Китай, тема не нова. -0-
https://1prime.ru/20250828/iran-861398803.html
иран
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860535709_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7edb6ac20c3c82095affe5954bdcde07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, китай, оон
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, КИТАЙ, ООН
11:01 29.08.2025
 
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана

МИД: Россия осуждает действия ЕС по восстановлению санкций против Ирана

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает действия европейских стран по восстановлению санкций против Ирана и призывает международное сообщество их отвергнуть, говорится в сообщении МИД РФ.
"Решительно осуждаем эти действия европейских стран и призываем международное сообщество их отвергнуть. Никаких обязательств для других государств подобные подтасовки повлечь не могут. Фактически мы столкнулись с бесцеремонной попыткой манипулирования положениями резолюции СБ ООН 2231 со стороны европейских стран-участниц СВПД", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Там отметили, что никаких правовых оснований и процедурных возможностей для этого у них нет. Российская сторона распространила в ООН подробный анализ с разъяснениями негодной подоплеки и несостоятельности европейских притязаний на "снэпбэк". Развернутую аргументацию на этот счет представил Китай, тема не нова. -0-
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Иран отреагирует на запуск механизма восстановления санкций
Вчера, 17:44
 
ЭкономикаРОССИЯИРАНКИТАЙООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала