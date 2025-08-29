https://1prime.ru/20250829/mid-861430610.html
МИД осудил решение "евротройки" восстановить санкции против Ирана
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает действия европейских стран по восстановлению санкций против Ирана и призывает международное сообщество их отвергнуть, говорится в сообщении МИД РФ. "Решительно осуждаем эти действия европейских стран и призываем международное сообщество их отвергнуть. Никаких обязательств для других государств подобные подтасовки повлечь не могут. Фактически мы столкнулись с бесцеремонной попыткой манипулирования положениями резолюции СБ ООН 2231 со стороны европейских стран-участниц СВПД", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там отметили, что никаких правовых оснований и процедурных возможностей для этого у них нет. Российская сторона распространила в ООН подробный анализ с разъяснениями негодной подоплеки и несостоятельности европейских притязаний на "снэпбэк". Развернутую аргументацию на этот счет представил Китай, тема не нова. -0-
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает действия европейских стран по восстановлению санкций против Ирана и призывает международное сообщество их отвергнуть, говорится в сообщении МИД РФ.
"Решительно осуждаем эти действия европейских стран и призываем международное сообщество их отвергнуть. Никаких обязательств для других государств подобные подтасовки повлечь не могут. Фактически мы столкнулись с бесцеремонной попыткой манипулирования положениями резолюции СБ ООН 2231 со стороны европейских стран-участниц СВПД", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Там отметили, что никаких правовых оснований и процедурных возможностей для этого у них нет. Российская сторона распространила в ООН подробный анализ с разъяснениями негодной подоплеки и несостоятельности европейских притязаний на "снэпбэк". Развернутую аргументацию на этот счет представил Китай, тема не нова. -0-
