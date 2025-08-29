https://1prime.ru/20250829/miller-861443860.html

"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай

"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай - 29.08.2025, ПРАЙМ

"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% в годовом выражении, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания с руководителями дочерних обществ и организаций. "Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме, в соответствии с контрактными обязательствами, и даже больше, поставляем газ", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.

китай

2025

