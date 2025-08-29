Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай - 29.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай
энергетика
газ
китай
алексей миллер
газпром
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% в годовом выражении, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания с руководителями дочерних обществ и организаций. "Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме, в соответствии с контрактными обязательствами, и даже больше, поставляем газ", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.
китай
газ, китай, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром
14:01 29.08.2025
 
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай

Поставки газа "Газпрома" в Китай за восемь месяцев увеличились на 28,3%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Логотип компании "Газпром"
 Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 29.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% в годовом выражении, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания с руководителями дочерних обществ и организаций.
"Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме, в соответствии с контрактными обязательствами, и даже больше, поставляем газ", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.
Участок магистрального газопровода
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
ЭнергетикаГазКИТАЙАлексей МиллерГазпром
 
 
