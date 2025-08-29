https://1prime.ru/20250829/miller-861443860.html
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай - 29.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай
Поставки газа "Газпрома" в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% в годовом выражении, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания с... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T14:01+0300
2025-08-29T14:01+0300
2025-08-29T14:01+0300
энергетика
газ
китай
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/82/829178239_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5cbfe7908c7e052d9628ba5742a9be8b.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% в годовом выражении, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания с руководителями дочерних обществ и организаций. "Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме, в соответствии с контрактными обязательствами, и даже больше, поставляем газ", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861409718.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82917/82/829178239_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5fdeff8a6089feb484c403c4175d10a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, китай, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, КИТАЙ, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай
Поставки газа "Газпрома" в Китай за восемь месяцев увеличились на 28,3%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% в годовом выражении, сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания с руководителями дочерних обществ и организаций.
"Мы стабильно и надежно работаем не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поставки газа в Китай за последние восемь месяцев увеличились на 28,3% к тому же периоду прошлого года. И мы в полном объеме, в соответствии с контрактными обязательствами, и даже больше, поставляем газ", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа