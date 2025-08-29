https://1prime.ru/20250829/miller-861444198.html
"Газпром" к началу отбора достигнет рекорда по запасам газа, заявил Миллер
2025-08-29T14:11+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" уже закачал в подземные хранилища 89,3% газа от целевого объема в рамках подготовки к зиме, к началу отбора установит новый рекорд резерва газа в подземных хранилищах – 73,170 миллиарда кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания с руководителями дочерних обществ и организаций. "Уже на сегодняшний день в наши подземные хранилища закачано 89,3% от целевого объема газа. И на период начала отбора мы с вами установим новый исторический рекорд оперативного резерва газа в подземных хранилищах "Газпрома" – это 73 млрд 170 млн куб. м газа. А это значит, что энергетическая безопасность нашей страны поднимется на еще более высокий уровень", - приводятся его слова в Telegram-канале компании.
