Около 2,6 миллиона россиян получат средства на софинансирование ПДС

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Около 2,6 миллиона участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году получат денежные средства на софинансирование программы на общую сумму около 52 миллиардов рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "Получателями софинансирования от государства в 2025 году станут около 2,6 млн вкладчиков на общую сумму около 52 млрд рублей. Чтобы получить софинансирование в следующем году, гражданам необходимо сделать взнос в программу до конца текущего года", - говорится в материалах. Софинансирование по ПДС начало поступать на счета операторов программы, отметили в министерстве. "В ближайшее время граждане увидят на своих счетах средства господдержки за 2024 год с учетом взносов", - подчеркнули там. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. Она предусматривает софинансирование личных взносов граждан на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей, напомнили в Минфине.
