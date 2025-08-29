https://1prime.ru/20250829/minfin-861457465.html

Около 2,6 миллиона россиян получат средства на софинансирование ПДС

Около 2,6 миллиона россиян получат средства на софинансирование ПДС - 29.08.2025, ПРАЙМ

Около 2,6 миллиона россиян получат средства на софинансирование ПДС

Около 2,6 миллиона участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году получат денежные средства на софинансирование программы на общую сумму около... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T17:12+0300

2025-08-29T17:12+0300

2025-08-29T17:12+0300

экономика

финансы

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Около 2,6 миллиона участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в 2025 году получат денежные средства на софинансирование программы на общую сумму около 52 миллиардов рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "Получателями софинансирования от государства в 2025 году станут около 2,6 млн вкладчиков на общую сумму около 52 млрд рублей. Чтобы получить софинансирование в следующем году, гражданам необходимо сделать взнос в программу до конца текущего года", - говорится в материалах. Софинансирование по ПДС начало поступать на счета операторов программы, отметили в министерстве. "В ближайшее время граждане увидят на своих счетах средства господдержки за 2024 год с учетом взносов", - подчеркнули там. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. Она предусматривает софинансирование личных взносов граждан на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей, напомнили в Минфине.

https://1prime.ru/20250829/sber-861454146.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин