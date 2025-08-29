Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о работе над национальным проектом "Биоэкономика" - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/minpromtorg-861419169.html
В Минпромторге рассказали о работе над национальным проектом "Биоэкономика"
В Минпромторге рассказали о работе над национальным проектом "Биоэкономика" - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о работе над национальным проектом "Биоэкономика"
Работа над новым национальным проектом технологического лидерства "Биоэкономика" находится на финишной прямой, утвердить его планируется до конца 2025 года,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T08:10+0300
2025-08-29T08:10+0300
экономика
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Работа над новым национальным проектом технологического лидерства "Биоэкономика" находится на финишной прямой, утвердить его планируется до конца 2025 года, сообщила в пятницу замдиректора департамента Минпромторга РФ Дарья Шевякина. "Сейчас мы уже в достаточно высокой степени осознанности по этому национальному проекту. Уже с Минфином РФ досогласовываем отдельные строчки в бюджете. Надеемся, что в ближайшее время все необходимые этапы согласования бюджета мы пройдем. Соответственно, до конца этого года мы уже надеемся утвердить национальный проект в электронном бюджете в официальном порядке и дальше продолжить по нему работу", - сказала она по видеосвязи, выступая на форуме "Технопром-2025". Шевякина пояснила, что работа по формированию основной базы для нацпроекта была начата в 2023 году. В настоящее время определено 36 основных продуктовых направлений. По ним уже начата работа и продолжается с точки зрения углубления и приоритезации мер поддержки. "Мы разбили все 36 направлений на четыре основные группы. Это сами по себе микроорганизмы, продукты микробного синтеза, то есть продукты жизнедеятельности этих клеток и микроорганизмов. Третья группа – продукты переработки животного и растительного сырья, и обязательно средства производства", - рассказала представитель Минпромторга РФ. Она отметила, что в нацпроекте "Биоэкономика" особая ставка делается на развитие оборудования, потому что "видим здесь большие пробелы и понимаем, что есть отдельные точечные производители, но это направление, которое нужно развивать более активно". "С точки зрения разработки национального проекта надо сказать, что уже финишная прямая... На практике уже началась активная работа по нему. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы сформировать перечень тех реальных реализуемых проектов в отрасли, с которыми мы дальше будем работать, которые мы дальше будем оценивать и рассматривать в рамках механизмов поддержки, которые доступны в рамках нацпроекта и других механизмов…", - сказала Шевякина. Задача министерства - посмотреть все проекты, которые есть на рынке в заделах или реализующиеся в высокой степени с точки зрения того, чем им может помочь государство.
https://1prime.ru/20250828/minpromtorg-861394777.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
08:10 29.08.2025
 
В Минпромторге рассказали о работе над национальным проектом "Биоэкономика"

Шевякина: работа над нацпроектом "Биоэкономика" находится на финальной стадии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Работа над новым национальным проектом технологического лидерства "Биоэкономика" находится на финишной прямой, утвердить его планируется до конца 2025 года, сообщила в пятницу замдиректора департамента Минпромторга РФ Дарья Шевякина.
"Сейчас мы уже в достаточно высокой степени осознанности по этому национальному проекту. Уже с Минфином РФ досогласовываем отдельные строчки в бюджете. Надеемся, что в ближайшее время все необходимые этапы согласования бюджета мы пройдем. Соответственно, до конца этого года мы уже надеемся утвердить национальный проект в электронном бюджете в официальном порядке и дальше продолжить по нему работу", - сказала она по видеосвязи, выступая на форуме "Технопром-2025".
Шевякина пояснила, что работа по формированию основной базы для нацпроекта была начата в 2023 году. В настоящее время определено 36 основных продуктовых направлений. По ним уже начата работа и продолжается с точки зрения углубления и приоритезации мер поддержки.
"Мы разбили все 36 направлений на четыре основные группы. Это сами по себе микроорганизмы, продукты микробного синтеза, то есть продукты жизнедеятельности этих клеток и микроорганизмов. Третья группа – продукты переработки животного и растительного сырья, и обязательно средства производства", - рассказала представитель Минпромторга РФ.
Она отметила, что в нацпроекте "Биоэкономика" особая ставка делается на развитие оборудования, потому что "видим здесь большие пробелы и понимаем, что есть отдельные точечные производители, но это направление, которое нужно развивать более активно".
"С точки зрения разработки национального проекта надо сказать, что уже финишная прямая... На практике уже началась активная работа по нему. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы сформировать перечень тех реальных реализуемых проектов в отрасли, с которыми мы дальше будем работать, которые мы дальше будем оценивать и рассматривать в рамках механизмов поддержки, которые доступны в рамках нацпроекта и других механизмов…", - сказала Шевякина.
Задача министерства - посмотреть все проекты, которые есть на рынке в заделах или реализующиеся в высокой степени с точки зрения того, чем им может помочь государство.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
В Минпромторге оценили идею введения "российской полки"
Вчера, 16:39
 
ЭкономикаРОССИЯРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала