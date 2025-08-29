https://1prime.ru/20250829/minpromtorg-861419169.html

В Минпромторге рассказали о работе над национальным проектом "Биоэкономика"

НОВОСИБИРСК, 29 авг – ПРАЙМ. Работа над новым национальным проектом технологического лидерства "Биоэкономика" находится на финишной прямой, утвердить его планируется до конца 2025 года, сообщила в пятницу замдиректора департамента Минпромторга РФ Дарья Шевякина. "Сейчас мы уже в достаточно высокой степени осознанности по этому национальному проекту. Уже с Минфином РФ досогласовываем отдельные строчки в бюджете. Надеемся, что в ближайшее время все необходимые этапы согласования бюджета мы пройдем. Соответственно, до конца этого года мы уже надеемся утвердить национальный проект в электронном бюджете в официальном порядке и дальше продолжить по нему работу", - сказала она по видеосвязи, выступая на форуме "Технопром-2025". Шевякина пояснила, что работа по формированию основной базы для нацпроекта была начата в 2023 году. В настоящее время определено 36 основных продуктовых направлений. По ним уже начата работа и продолжается с точки зрения углубления и приоритезации мер поддержки. "Мы разбили все 36 направлений на четыре основные группы. Это сами по себе микроорганизмы, продукты микробного синтеза, то есть продукты жизнедеятельности этих клеток и микроорганизмов. Третья группа – продукты переработки животного и растительного сырья, и обязательно средства производства", - рассказала представитель Минпромторга РФ. Она отметила, что в нацпроекте "Биоэкономика" особая ставка делается на развитие оборудования, потому что "видим здесь большие пробелы и понимаем, что есть отдельные точечные производители, но это направление, которое нужно развивать более активно". "С точки зрения разработки национального проекта надо сказать, что уже финишная прямая... На практике уже началась активная работа по нему. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы сформировать перечень тех реальных реализуемых проектов в отрасли, с которыми мы дальше будем работать, которые мы дальше будем оценивать и рассматривать в рамках механизмов поддержки, которые доступны в рамках нацпроекта и других механизмов…", - сказала Шевякина. Задача министерства - посмотреть все проекты, которые есть на рынке в заделах или реализующиеся в высокой степени с точки зрения того, чем им может помочь государство.

