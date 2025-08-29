https://1prime.ru/20250829/mironov-861414362.html

Миронов предложил ввести в России систему скидок на отечественные товары

Миронов предложил ввести в России систему скидок на отечественные товары - 29.08.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести в России систему скидок на отечественные товары

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в РФ систему скидок на... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T04:20+0300

2025-08-29T04:20+0300

2025-08-29T04:20+0300

экономика

россия

бизнес

рф

китай

кнр

сергей миронов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861414362.jpg?1756430418

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в РФ систему скидок на отечественные промышленные товары. "Нужны социальные полки с доступным продтоварами, где не менее 10% занимает продукция региональных производителей. Кроме того, в магазинах должна быть полка бесплатной передачи продовольствия нуждающимся", - сказал Миронов. По мнению лидера партии, формат специальных полок не подходит для непродовольственных товаров, ведь в настоящее время почти весь ассортимент промтоваров - от мелочей до крупной бытовой техники - сделан в КНР. "Конечно, нашим товарам пробиться трудно и надо им помогать. Но просто взять и собрать их в одном месте – это лишь создаст сложности покупателям и в итоге задумка сработает в минус", - добавил он. Миронов уточнил, что потребителя необходимо заинтересовать, например, специальными скидками на отечественные товары, а также при поддержке государства проводить промо-акции. Тогда "затея" законопроекта о "российской полке" обретет смысл, считает он. Во вторник Минпромторг РФ представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами.

рф

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, китай, кнр, сергей миронов, минпромторг