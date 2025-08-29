Миронов предложил ввести в России систему скидок на отечественные товары

https://1prime.ru/20250829/mironov-861414362.html
2025-08-29T04:20+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в РФ систему скидок на отечественные промышленные товары.
"Нужны социальные полки с доступным продтоварами, где не менее 10% занимает продукция региональных производителей. Кроме того, в магазинах должна быть полка бесплатной передачи продовольствия нуждающимся", - сказал Миронов.
По мнению лидера партии, формат специальных полок не подходит для непродовольственных товаров, ведь в настоящее время почти весь ассортимент промтоваров - от мелочей до крупной бытовой техники - сделан в КНР.
"Конечно, нашим товарам пробиться трудно и надо им помогать. Но просто взять и собрать их в одном месте – это лишь создаст сложности покупателям и в итоге задумка сработает в минус", - добавил он.
Миронов уточнил, что потребителя необходимо заинтересовать, например, специальными скидками на отечественные товары, а также при поддержке государства проводить промо-акции. Тогда "затея" законопроекта о "российской полке" обретет смысл, считает он.
Во вторник Минпромторг РФ представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами.
