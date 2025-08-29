https://1prime.ru/20250829/modi-861447766.html
Моди заявил о готовности Индии поддержать урегулирование на Украине
Моди заявил о готовности Индии поддержать урегулирование на Украине - 29.08.2025, ПРАЙМ
Моди заявил о готовности Индии поддержать урегулирование на Украине
Индия готова поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:04+0300
2025-08-29T15:04+0300
2025-08-29T15:04+0300
политика
общество
индия
украина
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861233205_0:0:1504:847_1920x0_80_0_0_657110fde86043c7ba14bf100e8add09.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – ПРАЙМ. Индия готова поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Я уже заявлял о готовности Индии поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта. Я убеждён, что благодаря нашим хорошим отношениям с обеими сторонами, включая ключевых заинтересованных лиц, мы можем активизировать усилия, направленные на восстановление скорейшего и прочного мира на Украине", - заявил Моди в интервью японской газете "Иомиури симбун", текст которого опубликован на сайте индийского премьера. Он подчеркнул, что Индия придерживается принципиальной и гуманной позиции в отношении конфликта, и напомнил, что недавно провел телефонные разговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с властями Украины. "Я подтвердил принципиальную и последовательную позицию Индии и призвал к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта", - отметил Моди.
https://1prime.ru/20250829/kuleba-861436959.html
индия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861233205_102:0:1419:988_1920x0_80_0_0_f31e8b044203d379aab0b3fb783869f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , индия, украина, нарендра моди, владимир путин
Политика, Общество , ИНДИЯ, УКРАИНА, Нарендра Моди, Владимир Путин
Моди заявил о готовности Индии поддержать урегулирование на Украине
Моди: Индия готова поддержать усилия по мирному урегулированию на Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – ПРАЙМ. Индия готова поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Я уже заявлял о готовности Индии поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта. Я убеждён, что благодаря нашим хорошим отношениям с обеими сторонами, включая ключевых заинтересованных лиц, мы можем активизировать усилия, направленные на восстановление скорейшего и прочного мира на Украине", - заявил Моди в интервью японской газете "Иомиури симбун", текст которого опубликован на сайте индийского премьера.
Он подчеркнул, что Индия придерживается принципиальной и гуманной позиции в отношении конфликта, и напомнил, что недавно провел телефонные разговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с властями Украины.
"Я подтвердил принципиальную и последовательную позицию Индии и призвал к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта", - отметил Моди.
Кулеба ответил на вопрос развертывание европейских миротворцев на Украине