Моди заявил о готовности Индии поддержать урегулирование на Украине

Моди заявил о готовности Индии поддержать урегулирование на Украине

2025-08-29T15:04+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг – ПРАЙМ. Индия готова поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Я уже заявлял о готовности Индии поддержать значимые усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта. Я убеждён, что благодаря нашим хорошим отношениям с обеими сторонами, включая ключевых заинтересованных лиц, мы можем активизировать усилия, направленные на восстановление скорейшего и прочного мира на Украине", - заявил Моди в интервью японской газете "Иомиури симбун", текст которого опубликован на сайте индийского премьера. Он подчеркнул, что Индия придерживается принципиальной и гуманной позиции в отношении конфликта, и напомнил, что недавно провел телефонные разговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с властями Украины. "Я подтвердил принципиальную и последовательную позицию Индии и призвал к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта", - отметил Моди.

