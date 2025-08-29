В Молдавии начинается избирательная кампания

https://1prime.ru/20250829/moldavija-861412157.html

КИШИНЕВ, 29 авг - ПРАЙМ. В Молдавии в пятницу начинается избирательная кампания по выборам в парламент на фоне противостояния власти во главе с президентом Майей Санду и нескольких партий оппозиции. Выборы обещают быть одними из самых скандальных в молдавской истории, учитывая настрой оппозиции "разделаться" с режимом Санду и репрессиями, применяемыми властью против своих оппонентов. "Палки в колеса" вставляет и ЦИК, который за месяц до парламентских выборов так и не определился окончательно, кто из политических сил в них будет участвовать, а кто нет. При этом соцопросы уверяют, что страну при любом исходе ждет создание коалиции, шансы есть даже у оппозиции, такой исход позволит вернуть независимость парламента, который сейчас подконтролен Санду. Как заявил РИА Новости молдавский политолог Корнелиу Чуря, молдавские власти в ходе выборов будут в небывалых масштабах использовать весь имеющийся административный ресурс, чтобы избавиться от конкурентов. КТО УЧАСТВУЕТ? Центральная избирательная комиссия Молдавии прекратила прием заявок на регистрацию избирательных блоков 12 августа, заявки от партий и независимых кандидатов принимали до 19 августа. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 21 участника - 13 политических партий, четыре избирательных блока и четырех независимых кандидатов. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая ведет откровенно антироссийскую политику, решила повторить свой успех и надеется вновь получить большинство мест в парламенте. Серьезных конкурентов среди остальных сторонников европейской интеграции и прозападной ориентации у ПДС нет. У оппозиции дело обстоит интересней. Специально для выборов был создан патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", его основали два экс-президента - Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах. Блок выступает за хорошие отношения со всеми внешними партнерами Молдавии и решительно настроен восстановить хорошие отношения с Россией, если придет к власти. Также лидеры блока отмечают излишнее вмешательство Запада во внутренние дела страны. Еще одной значимой политсилой в рядах оппозиции стал блок "Альтернатива" под руководством мэра Кишинева Иона Чебана. Стоит отметить, что сам Чебан в прошлом был сначала коммунистом, а потом и социалистом, то есть опыт совместной работы у оппозиционных политиков уже есть. Однако лидеры блока "Альтернатива" пытаются усидеть на двух стульях. Они активно поддерживают идею сотрудничества с ЕС (хотя Чебан недавно получил запрет на въезд в Шенгенскую зону с подачи Румынии), разделяют позицию властей по ряду вопросов национального характера, вроде названия госязыка румынским вместо молдавского, но при этом серьезно критикуют экономическую политику кабмина. Блок пытается позиционировать себя как технократов. Попытать счастье на молдавских выборах хочет и румынская партия "Альянс за объединение румын" (AUR) - одна из сильнейших оппозиционных партий Румынии, которая создала свое представительство в Молдавии, зарегистрировав его как юридическое лицо. Члены AUR обладают двойным гражданством - молдавским и румынским. Представителей этой политсилы смело можно записывать в ряды оппозиционеров по отношению к действующей власти Молдавии, хотя с местной оппозицией они "не дружат". Партия также не является сторонником излишне тесного партнерства с ЕС, хотя поддерживает нынешнюю политику США. Оппоненты регулярно упрекают AUR в пророссийских взглядах. Столь же неоднозначна ситуация с "Нашей партией" под руководством Ренато Усатого, который критикует власть, однако в прошлом не раз менял позицию и сотрудничал с Санду. "ПОБЕДУ" НЕ ДОПУСТИЛИ Фланг оппозиции на парламентских выборах был несколько ослаблен, поскольку ЦИК категорически отказался допускать до участия как блок "Победа" в целом, так и каждую из входящих в него партий. Политсила пыталась оспорить это решение во всех судебных инстанциях страны, но не добилась успеха. Более того, Центризбирком обратился в минюст с просьбой и вовсе распустить партии. Блок "Победа" назвал решение ЦИК неконституционным и незаконным, призывал обратить внимание на ситуацию представителей международных организаций, но ситуация не изменилась. Стоит подчеркнуть, что это единственная политсила, которая открыто говорит о важности сотрудничества с Россией и ЕАЭС, о том, насколько ошибочна политика властей по выходу из СНГ. Также блок категорически против сотрудничества с НАТО, милитаризации страны, несмотря на ее нейтралитет. У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС? На рассмотрении у ЦИК находится еще несколько заявлений партий, которые они подали для участия в выборах. Заявку Партии центристского союза Молдавии пока просто не успели изучить. Современная демократическая партия Молдавии пока находится в подвешенном состоянии. С одной стороны ЦИК не отказал в регистрации, с другой стороны, одобрения тоже нет. Комиссия отметила, что появились "новые обстоятельства", и что в отношении партии ведутся какие-то расследования. Лидер партии Владимир Чеботарь связывает это с тем, что в отношении него были применены санкции с подачи Службы информации и безопасности республики. А вот партия "Великая Молдова" сумела добиться в суде отмены решения Центризбиркома об отказе в регистрации. Ситуация важна еще и потому, что лидер партии Виктория Фуртунэ в апреле 2025 года подала иск против президента Майи Санду, обвинив ее в государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению Фуртунэ, глава государства получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, которые она расценивает как взятку. Неоднозначная ситуация сложилась и с Либерально-демократической партией под руководством экс-премьера Влада Филата. За день до начала избирательной кампании суд постановил, что ЦИК должен пересмотреть решение об отказе партии в регистрации. Окончательное слово - за Высшей судебной палатой. Филат в свое время был тем, кто привел в политику Санду. Он уже высказывал сожаление, что с его подачи была создана партия "Действие и солидарность", которая попрала все демократические нормы. Экс-премьер неоднократно утверждал, что партия "Действие и солидарность" под руководством Санду похоронила мечту страны об евроинтеграции и убила экономику республики, вынудив людей уезжать в поисках лучшей жизни. КОАЛИЦИИ БЫТЬ По данным социальных опросов, проведенных в республике, ни одна из партий или блоков не сможет набрать больше 50% голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, а также назначить правительство. Последний опрос, проведенный кампанией Date Intelligente во второй половине августа, показал, что партия "Действие и солидарность" может получить 33,8% голосов. Патриотический блок - 30,1% голосов, блок "Альтернатива" - 10,9%, а "Наша партия" - 9,3% голосов. Остальные партии и блоки не смогут преодолеть избирательный порог ( 5% для партий, 7% для блоков). На практике, это означает, что ПДС может получить 41 место в парламенте из 101, Патриотический блок - 36 мест, "Альтернатива" - 13, а "Наша партия" - 11. Учитывая критику властей со стороны "Нашей партии", очевидным вариантом кажется объединение трех оппозиционных политсил против действующей власти. Сотрудничество будет сложным, коалиции придется серьезно обсудить формат совместного правления, однако это позволит избавиться от монополии ПДС во всех структурах власти. Надо учесть, что опросы в Молдавии не идеальны. Они не учитывают голоса жителей Приднестровья, которые явно недовольны официальным Кишиневом. Они не включают в себя и голоса представителей диаспоры, влияние которых на выборы крайне велико. На президентских выборах осенью прошлого года именно голоса из-за рубежа позволили Санду одержать победу. Также опросы показали, что 40% жителей страны до сих пор не определились за кого голосовать. Это значит, что у оппозиции еще есть время укрепить свои позиции. ОППОЗИЦИЯ НЕ СДАЕТСЯ ВОПРЕКИ РЕПРЕССИЯМ По мнению молдавского политолога Корнелиу Чуря, вполне возможно, что какие-то из партий, кому не "благоволят" нынешние власти, могут быть исключены из предвыборной гонки. "Власть использует свой властный ресурс и использует чрезмерно и, скорее всего, в беспрецедентном масштабе. С другой стороны, конечно же, оппозиция пользуется ослаблением имиджа власти и падением ее рейтинга. И поэтому, скажем так, у каждой стороны есть свои козыри, которые они используют", - заявил политолог РИА Новости. По его словам, оппозиция оказалась в сложной политической ситуации. Власти заранее позаботились о том, чтобы закрыть оппозиционные СМИ, Telegram-каналы и аккаунты в TikTok, чтобы лишить оппонентов права высказаться. "Власти Молдавии используют репрессивные, авторитарные меры в отношении оппозиции, буквально связывая ей руки. Надо признать, что многие оппозиционеры серьезно рискуют, поскольку им угрожают уголовными делами, за ними ведется слежка, проводятся обыски, полиция с подачи властей разгоняет протесты и арестовывает сторонников оппозиции. В таких условиях очень сложно вести политическую борьбу", - объясняет Чуря. При этом он согласен с опросами, что в будущем парламенте коалиции неизбежны, поскольку никто не наберет необходимые 50%. Однако, по его словам, об этом пока рано говорить, и на сегодняшний момент в головах политических лидеров этот вопрос еще не возникает. Главное сейчас для каждого из них, в первую очередь, для оппозиции - удержаться в избирательном списке и набрать необходимое количество голосов, чтобы появился шанс для создания коалиции в будущем составе парламента. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

