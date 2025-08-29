https://1prime.ru/20250829/morgulov-861414019.html

Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. За последние три года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, после ухода из России ряда западных компаний китайские предприниматели смогли достаточно оперативно предложить российскому рынку в нужных объемах свою продукцию. Равно как и отечественные экспортеры сумели эффективно переориентировать товарные потоки на Китай, еще больше укрепив свои позиции на местном рынке. "За последние три года объем взаимной торговли вырос на значительные 67%", - сказал дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

