Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. За последние три года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, после ухода из России ряда западных компаний китайские предприниматели смогли достаточно оперативно предложить российскому рынку в нужных объемах свою продукцию. Равно как и отечественные экспортеры сумели эффективно переориентировать товарные потоки на Китай, еще больше укрепив свои позиции на местном рынке.
"За последние три года объем взаимной торговли вырос на значительные 67%", - сказал дипломат.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
