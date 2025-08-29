Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67% - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/morgulov-861414019.html
Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%
Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67% - 29.08.2025, ПРАЙМ
Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%
За последние три года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T04:02+0300
2025-08-29T04:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
кнр
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861414019.jpg?1756429330
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. За последние три года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, после ухода из России ряда западных компаний китайские предприниматели смогли достаточно оперативно предложить российскому рынку в нужных объемах свою продукцию. Равно как и отечественные экспортеры сумели эффективно переориентировать товарные потоки на Китай, еще больше укрепив свои позиции на местном рынке. "За последние три года объем взаимной торговли вырос на значительные 67%", - сказал дипломат. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, кнр, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ
04:02 29.08.2025
 
Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%

Посол Моргулов: объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. За последние три года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 67%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, после ухода из России ряда западных компаний китайские предприниматели смогли достаточно оперативно предложить российскому рынку в нужных объемах свою продукцию. Равно как и отечественные экспортеры сумели эффективно переориентировать товарные потоки на Китай, еще больше укрепив свои позиции на местном рынке.
"За последние три года объем взаимной торговли вырос на значительные 67%", - сказал дипломат.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала