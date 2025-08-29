https://1prime.ru/20250829/mosbirzha-861405519.html

Первая сделка со средствами пенсионных резервов заключена на Мосбирже

Первая сделка со средствами пенсионных резервов заключена на Мосбирже

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Первая в России сделка – процентный своп с использованием средств пенсионных резервов заключена на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи.Управление пенсионными резервами – один из наиболее консервативных сегментов российской пенсионной индустрии. Рынок СПФИ позволяет институциональным инвесторам эффективно применять производные инструменты для управления активами пенсионных фондов, минимизируя риски. Успешно проведенная первая на рынке сделка за счет пенсионных резервов подтвердила это на практике."Выход на рынок СПФИ средств пенсионных резервов способствует росту ликвидности и расширению числа участников рынка. Использование инструментов рынка СПФИ в управлении активами позволяет пенсионным фондам гибко реагировать на изменения рыночной среды, адаптируя свои инвестиционные стратегии к текущим условиям. Фиксация ставок с помощью процентных свопов предоставила НПФ конкурентное преимущество и возможность предложить более выгодные условия своим клиентам", - отметил Роман Локтионов, директор по внебиржевым деривативам Московской биржи.Рынок СПФИ предоставляет управляющим компаниям современные инструменты для хеджирования процентных рисков и оптимизации инвестиционных стратегий, что особенно важно в условиях высокой волатильности финансовых рынков. Использование процентных свопов позволяет более гибко работать с долгосрочными обязательствами и успешно управлять инвестиционными портфелями.

