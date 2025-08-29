Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250829/mvd-861425033.html
В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками
В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками - 29.08.2025, ПРАЙМ
В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками
В МВД рассказали о пяти этапах обмана мошенниками подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T09:39+0300
2025-08-29T09:39+0300
мошенничество
общество
мвд
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В МВД рассказали о пяти этапах обмана мошенниками подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как мошенники обманывают подростков: пять этапов... Выбор цели: дети и подростки — в зоне риска. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах. Завоевание доверия: представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем". Создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке", - говорится в Telegram-канале ведомства. Третьим этапом в ведомстве выделили давление и изоляцию: подключают "следователя", угрожают арестом родителей. Далее мошенники переводят общение в Telegram и запрещают говорить с семьёй. К четвертому этапу отнесли принуждение к действиям, мошенники говорят: "переведи деньги на безопасный счёт", "декларируй средства", "пройди проверку". Заключительным этапом является исчезновение: получили деньги — заблокировали, исчезли. В итоге ребёнок один на один с паникой и последствиями.
https://1prime.ru/20250827/mvd-861317563.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мвд, telegram
Мошенничество, Общество , МВД, Telegram
09:39 29.08.2025
 
В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками

В МВД рассказали о пяти этапах обмана мошенниками подростков

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В МВД рассказали о пяти этапах обмана мошенниками подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как мошенники обманывают подростков: пять этапов... Выбор цели: дети и подростки — в зоне риска. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах. Завоевание доверия: представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем". Создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Третьим этапом в ведомстве выделили давление и изоляцию: подключают "следователя", угрожают арестом родителей. Далее мошенники переводят общение в Telegram и запрещают говорить с семьёй.
К четвертому этапу отнесли принуждение к действиям, мошенники говорят: "переведи деньги на безопасный счёт", "декларируй средства", "пройди проверку".
Заключительным этапом является исчезновение: получили деньги — заблокировали, исчезли. В итоге ребёнок один на один с паникой и последствиями.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В МВД рассказали о блокировке абонентских номеров, арендованных мошенниками
27 августа, 12:14
 
МошенничествоОбществоМВДTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала