В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками
В МВД назвали пять этапов обмана подростков мошенниками
2025-08-29T09:39+0300
2025-08-29T09:39+0300
2025-08-29T09:39+0300
мошенничество
общество
мвд
telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В МВД рассказали о пяти этапах обмана мошенниками подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Как мошенники обманывают подростков: пять этапов... Выбор цели: дети и подростки — в зоне риска. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах. Завоевание доверия: представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем". Создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке", - говорится в Telegram-канале ведомства. Третьим этапом в ведомстве выделили давление и изоляцию: подключают "следователя", угрожают арестом родителей. Далее мошенники переводят общение в Telegram и запрещают говорить с семьёй. К четвертому этапу отнесли принуждение к действиям, мошенники говорят: "переведи деньги на безопасный счёт", "декларируй средства", "пройди проверку". Заключительным этапом является исчезновение: получили деньги — заблокировали, исчезли. В итоге ребёнок один на один с паникой и последствиями.
"Как мошенники обманывают подростков: пять этапов... Выбор цели: дети и подростки — в зоне риска. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах. Завоевание доверия: представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем". Создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Третьим этапом в ведомстве выделили давление и изоляцию: подключают "следователя", угрожают арестом родителей. Далее мошенники переводят общение в Telegram и запрещают говорить с семьёй.
К четвертому этапу отнесли принуждение к действиям, мошенники говорят: "переведи деньги на безопасный счёт", "декларируй средства", "пройди проверку".
Заключительным этапом является исчезновение: получили деньги — заблокировали, исчезли. В итоге ребёнок один на один с паникой и последствиями.
