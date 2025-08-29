Курс юаня к рублю вырос по итогам августа

https://1prime.ru/20250829/obzor-861464138.html

Рубль снизился к юаню по итогам торгов пятницы, как и за август, следует из данных Московской биржи. | 29.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню по итогам торгов пятницы, как и за август, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, закрыв торги на отметке 11,26 рубля. За месяц курс юаня вырос на 16 копеек. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.20 мск время дешевел на 0,75% - до 67,47 доллара за баррель. В ожидании заседания ЦБ Юань по итогам пятницы вырос на на 0,16%. Китайская валюта за день двигалась в диапазоне 11,25 - 11,29 рубля, за месяц - 10,98 - 11,29 рубля. "На валютном рынке по-прежнему без существенных перемен. Доллар сегодня двигался у 80,3, юань – над 11,2, временами подбираясь к 11,3. Налоговый период позволил рублю лишь сохранить статус-кво, но с первых чисел сентября валюты могут пойти в рост. Приближается заседание ЦБ, по итогам которого регулятор может понизить ключевую ставку до 16%, а это фундаментальный негатив для нацвалюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Постепенно восстанавливается товарный спрос, импортные потоки оживают, отметил Шепелев. "Рынок попадает в локальную историю, где у него нет свежих драйверов, а все имеющиеся уже заложены в котировки, отыграны и переоценены. Дальше два варианта: уйти в "боковик" или избавляться от премии за оптимизм. Пока нет уверенности, какой именно реализуется. Ситуацию могут кардинально поменять факты геополитики, но оснований для их возникновения тоже мало", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы В начале будущей недели видим возможным пробой юанем отметки 11,3, доллар может приблизиться к 81, говорит Шепелев. Владимир Чернов из Freedom Finance Global ожидает, что в понедельник доллар будет в диапазоне 80–82 рубля, юань - 11,00–11,5 рубля.

