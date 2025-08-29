https://1prime.ru/20250829/oon-861465944.html

Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть

Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть - 29.08.2025, ПРАЙМ

Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть

Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T20:10+0300

2025-08-29T20:10+0300

2025-08-29T20:10+0300

политика

мировая экономика

финансы

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859861260_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_afa0f59bea46112953b12df6834276ec.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Предложение касается 521 миллиона долларов из согласованного бюджета на эти цели в размере 1,5 миллиарда, следует из запроса. Финансирование касалось ООН и связанных структур, говорится в документе.

