Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть

ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Предложение касается 521 миллиона долларов из согласованного бюджета на эти цели в размере 1,5 миллиарда, следует из запроса. Финансирование касалось ООН и связанных структур, говорится в документе.
