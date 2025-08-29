Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть
Политика
Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть
Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть - 29.08.2025, ПРАЙМ
Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть
Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в... | 29.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Предложение касается 521 миллиона долларов из согласованного бюджета на эти цели в размере 1,5 миллиарда, следует из запроса. Финансирование касалось ООН и связанных структур, говорится в документе.
20:10 29.08.2025
 
Трамп сократил взносы США в бюджет ООН на треть

Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов

Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ВАШИНГТОН, 29 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости.
Предложение касается 521 миллиона долларов из согласованного бюджета на эти цели в размере 1,5 миллиарда, следует из запроса. Финансирование касалось ООН и связанных структур, говорится в документе.
Трамп урезал финансирование миротворческих программ на 837 млн долларов
Заголовок открываемого материала