https://1prime.ru/20250829/opros-861416098.html

Опрос показал, как россияне проводят рабочие созвоны на удаленке

Опрос показал, как россияне проводят рабочие созвоны на удаленке - 29.08.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне проводят рабочие созвоны на удаленке

Почти четверть россиян во время рабочих созвонов на удаленке листают социальные сети и просматривают ссылки, еще 16% - едят, а 9% - готовят, говорится в... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T05:32+0300

2025-08-29T05:32+0300

2025-08-29T05:32+0300

экономика

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861416098.jpg?1756434766

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Почти четверть россиян во время рабочих созвонов на удаленке листают социальные сети и просматривают ссылки, еще 16% - едят, а 9% - готовят, говорится в исследовании "Яндекс 360", его результаты есть в распоряжении РИА Новости. "Интересно, что гладить своих питомцев участники разговоров не спешат: это делают лишь 3,6% респондентов. Гораздо чаще участники звонков во время разговора занимаются совершенно другими делами: листают соцсети и просматривают ссылки (23,6%), едят (15,6%), готовят (9,3%) и даже моют посуду (5,4%)", - сказано в исследовании о том, какие животные "подключаются" к рабочим созвонам своих хозяев. Почти половина опрошенных признались, что они отвлекаются на посторонние дела, потому что им трудно сосредоточиться из-за неинтересного содержания встреч. Респонденты также рассказали, каких домашних животных они видят в кадре у своих коллег. Чаще всего к разговорам "подключаются" кошки, а не собаки - 56,7% против 43,3%. "Другие животные из предложенного списка, по всей видимости, не считают себя достаточно фотогеничными: ни змеи, ни хомяки, ни даже попугаи не попадали в объективы веб-камер респондентов", - отметили аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество