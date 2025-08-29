Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Почти четверть россиян во время рабочих созвонов на удаленке листают социальные сети и просматривают ссылки, еще 16% - едят, а 9% - готовят, говорится в исследовании "Яндекс 360", его результаты есть в распоряжении РИА Новости. "Интересно, что гладить своих питомцев участники разговоров не спешат: это делают лишь 3,6% респондентов. Гораздо чаще участники звонков во время разговора занимаются совершенно другими делами: листают соцсети и просматривают ссылки (23,6%), едят (15,6%), готовят (9,3%) и даже моют посуду (5,4%)", - сказано в исследовании о том, какие животные "подключаются" к рабочим созвонам своих хозяев. Почти половина опрошенных признались, что они отвлекаются на посторонние дела, потому что им трудно сосредоточиться из-за неинтересного содержания встреч. Респонденты также рассказали, каких домашних животных они видят в кадре у своих коллег. Чаще всего к разговорам "подключаются" кошки, а не собаки - 56,7% против 43,3%. "Другие животные из предложенного списка, по всей видимости, не считают себя достаточно фотогеничными: ни змеи, ни хомяки, ни даже попугаи не попадали в объективы веб-камер респондентов", - отметили аналитики.
05:32 29.08.2025
 
Опрос показал, как россияне проводят рабочие созвоны на удаленке

"Яндекс 360": почти четверть россиян во время созвонов на удаленке просматривают соцсети

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Почти четверть россиян во время рабочих созвонов на удаленке листают социальные сети и просматривают ссылки, еще 16% - едят, а 9% - готовят, говорится в исследовании "Яндекс 360", его результаты есть в распоряжении РИА Новости.
"Интересно, что гладить своих питомцев участники разговоров не спешат: это делают лишь 3,6% респондентов. Гораздо чаще участники звонков во время разговора занимаются совершенно другими делами: листают соцсети и просматривают ссылки (23,6%), едят (15,6%), готовят (9,3%) и даже моют посуду (5,4%)", - сказано в исследовании о том, какие животные "подключаются" к рабочим созвонам своих хозяев.
Почти половина опрошенных признались, что они отвлекаются на посторонние дела, потому что им трудно сосредоточиться из-за неинтересного содержания встреч.
Респонденты также рассказали, каких домашних животных они видят в кадре у своих коллег. Чаще всего к разговорам "подключаются" кошки, а не собаки - 56,7% против 43,3%.
"Другие животные из предложенного списка, по всей видимости, не считают себя достаточно фотогеничными: ни змеи, ни хомяки, ни даже попугаи не попадали в объективы веб-камер респондентов", - отметили аналитики.
 
