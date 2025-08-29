https://1prime.ru/20250829/optimizatsiya-861467610.html
Путин создал новое управление в администрации президента
2025-08-29T20:48+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры Администрации президента России, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. "В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Также данным указом Путин постановил упразднить Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры Администрации президента России, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Также данным указом Путин постановил упразднить Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.
