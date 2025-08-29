Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин создал новое управление в администрации президента - 29.08.2025
Путин создал новое управление в администрации президента
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры Администрации президента России, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. "В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Также данным указом Путин постановил упразднить Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.
россия, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
20:48 29.08.2025
 
Путин создал новое управление в администрации президента

Путин создал в АП Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

© РИА Новости . Александр Уткин
Здание администрации президента России на Старой площади в Москве.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры Администрации президента России, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Также данным указом Путин постановил упразднить Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству.
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил состав набсовета платформы "Россия - страна возможностей"
20 августа, 21:35
20 августа, 21:35
 
Политика РОССИЯ РФ Владимир Путин
 
 
