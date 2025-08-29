Минобороны оптимизировало расходы, не снижая закупок вооружений

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы без снижения закупок вооружения, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. "Особенно хочу отметить достижения финансового блока. В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот", - сказал он на коллегии Минобороны России.​ Он уточнил, что благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны. По словам Белоусова, система управления проектами, максимально адаптированная к военной специфике, внедряется в министерстве с начала 2025 года. Причем в нее включены все заместители министра обороны.
россия, андрей белоусов, минобороны рф
Вооружения, РОССИЯ, Андрей Белоусов, Минобороны РФ
20:57 29.08.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный Дню Победы
Военный парад, посвященный Дню Победы - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил Белоусов
17:56
 
ВооруженияРОССИЯАндрей БелоусовМинобороны РФ
 
 
