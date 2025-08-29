Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон одобрил финансирование на производство комплексов LTAMDS
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США одобрило дополнительное финансирование в размере 1,7 миллиарда долларов на производство новых радиолокационных комплексов LTAMDS, которые должны заменить существующие станции системы ПВО Patriot, говорится в обнародованном заявлении Пентагона. "Raytheon Missiles and Defense, Андавер, Массачусетс, получила контракт на 1,7 миллиарда долларов для поддержки начального этапа производства радиолокационных комплексов LTAMDS", - сообщили в ведомстве. Общая стоимость контракта достигла 3,789 миллиарда долларов. Работы планируется завершить к 28 декабря 2029 года. В 2025 финансовом году предусмотрено 435,7 миллиона долларов из бюджета на закупки армии США и 397,4 миллиона долларов по линии программы продажи вооружений иностранным государствам, в том числе для Польши. LTAMDS разрабатывается компанией Raytheon как новое поколение радиолокационных комплексов с круговым обзором на 360 градусов для противодействия современным воздушным угрозам. В мае президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта "Золотой купол", направленного на создание многоуровневого щита против ракетных атак. Развитие LTAMDS рассматривается администрацией как важный элемент этой стратегии.
технологии, сша, польша, дональд трамп, raytheon technologies
Вооружения, Технологии, США, ПОЛЬША, Дональд Трамп, Raytheon Technologies
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США одобрило дополнительное финансирование в размере 1,7 миллиарда долларов на производство новых радиолокационных комплексов LTAMDS, которые должны заменить существующие станции системы ПВО Patriot, говорится в обнародованном заявлении Пентагона.
"Raytheon Missiles and Defense, Андавер, Массачусетс, получила контракт на 1,7 миллиарда долларов для поддержки начального этапа производства радиолокационных комплексов LTAMDS", - сообщили в ведомстве.
Общая стоимость контракта достигла 3,789 миллиарда долларов. Работы планируется завершить к 28 декабря 2029 года. В 2025 финансовом году предусмотрено 435,7 миллиона долларов из бюджета на закупки армии США и 397,4 миллиона долларов по линии программы продажи вооружений иностранным государствам, в том числе для Польши.
LTAMDS разрабатывается компанией Raytheon как новое поколение радиолокационных комплексов с круговым обзором на 360 градусов для противодействия современным воздушным угрозам.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта "Золотой купол", направленного на создание многоуровневого щита против ракетных атак. Развитие LTAMDS рассматривается администрацией как важный элемент этой стратегии.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Министр обороны США уволил главу разведуправления Пентагона, пишут СМИ
22 августа, 21:48
 
ВооруженияТехнологииСШАПОЛЬШАДональд ТрампRaytheon Technologies
 
 
