Пентагон одобрил финансирование на производство комплексов LTAMDS

2025-08-29T17:02+0300

ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США одобрило дополнительное финансирование в размере 1,7 миллиарда долларов на производство новых радиолокационных комплексов LTAMDS, которые должны заменить существующие станции системы ПВО Patriot, говорится в обнародованном заявлении Пентагона. "Raytheon Missiles and Defense, Андавер, Массачусетс, получила контракт на 1,7 миллиарда долларов для поддержки начального этапа производства радиолокационных комплексов LTAMDS", - сообщили в ведомстве. Общая стоимость контракта достигла 3,789 миллиарда долларов. Работы планируется завершить к 28 декабря 2029 года. В 2025 финансовом году предусмотрено 435,7 миллиона долларов из бюджета на закупки армии США и 397,4 миллиона долларов по линии программы продажи вооружений иностранным государствам, в том числе для Польши. LTAMDS разрабатывается компанией Raytheon как новое поколение радиолокационных комплексов с круговым обзором на 360 градусов для противодействия современным воздушным угрозам. В мае президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта "Золотой купол", направленного на создание многоуровневого щита против ракетных атак. Развитие LTAMDS рассматривается администрацией как важный элемент этой стратегии.

