https://1prime.ru/20250829/pentagon-861454481.html
Пентагон одобрил финансирование на производство комплексов LTAMDS
Пентагон одобрил финансирование на производство комплексов LTAMDS - 29.08.2025, ПРАЙМ
Пентагон одобрил финансирование на производство комплексов LTAMDS
Министерство обороны США одобрило дополнительное финансирование в размере 1,7 миллиарда долларов на производство новых радиолокационных комплексов LTAMDS,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:02+0300
2025-08-29T17:02+0300
2025-08-29T17:02+0300
вооружения
технологии
сша
польша
дональд трамп
raytheon technologies
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США одобрило дополнительное финансирование в размере 1,7 миллиарда долларов на производство новых радиолокационных комплексов LTAMDS, которые должны заменить существующие станции системы ПВО Patriot, говорится в обнародованном заявлении Пентагона. "Raytheon Missiles and Defense, Андавер, Массачусетс, получила контракт на 1,7 миллиарда долларов для поддержки начального этапа производства радиолокационных комплексов LTAMDS", - сообщили в ведомстве. Общая стоимость контракта достигла 3,789 миллиарда долларов. Работы планируется завершить к 28 декабря 2029 года. В 2025 финансовом году предусмотрено 435,7 миллиона долларов из бюджета на закупки армии США и 397,4 миллиона долларов по линии программы продажи вооружений иностранным государствам, в том числе для Польши. LTAMDS разрабатывается компанией Raytheon как новое поколение радиолокационных комплексов с круговым обзором на 360 градусов для противодействия современным воздушным угрозам. В мае президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта "Золотой купол", направленного на создание многоуровневого щита против ракетных атак. Развитие LTAMDS рассматривается администрацией как важный элемент этой стратегии.
https://1prime.ru/20250822/pentagon-861120203.html
сша
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, польша, дональд трамп, raytheon technologies
Вооружения, Технологии, США, ПОЛЬША, Дональд Трамп, Raytheon Technologies
Пентагон одобрил финансирование на производство комплексов LTAMDS
Пентагон выделил 1,7 миллиарда долларов на производство новых РЛС LTAMDS
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны США одобрило дополнительное финансирование в размере 1,7 миллиарда долларов на производство новых радиолокационных комплексов LTAMDS, которые должны заменить существующие станции системы ПВО Patriot, говорится в обнародованном заявлении Пентагона.
"Raytheon Missiles and Defense, Андавер, Массачусетс, получила контракт на 1,7 миллиарда долларов для поддержки начального этапа производства радиолокационных комплексов LTAMDS", - сообщили в ведомстве.
Общая стоимость контракта достигла 3,789 миллиарда долларов. Работы планируется завершить к 28 декабря 2029 года. В 2025 финансовом году предусмотрено 435,7 миллиона долларов из бюджета на закупки армии США и 397,4 миллиона долларов по линии программы продажи вооружений иностранным государствам, в том числе для Польши.
LTAMDS разрабатывается компанией Raytheon как новое поколение радиолокационных комплексов с круговым обзором на 360 градусов для противодействия современным воздушным угрозам.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта "Золотой купол", направленного на создание многоуровневого щита против ракетных атак. Развитие LTAMDS рассматривается администрацией как важный элемент этой стратегии.
Министр обороны США уволил главу разведуправления Пентагона, пишут СМИ