Счетная палата США указала на проблемы в финансовом управлении Пентагона
Счетная палата США указала на проблемы в финансовом управлении Пентагона
ВАШИНГТОН, 29 авг - ПРАЙМ. Финансовое управление Пентагона серьезно осложнено неэффективными процессами, устаревшими системами и сбоями внутреннего контроля, что подрывает достоверность его отчетности, говорится в докладе Счетной палаты США (GAO), выполняющей функции главного аудитора федерального правительства. "Финансовое управление Пентагона затруднено неэффективными процессами, устаревшими системами и недостаточными мерами контроля; планы по исправлению недостатков не доведены до конца, а мониторинг и отчетность остаются неполными. Улучшение отчетности помогло бы устранить причины отказов аудиторов и позволило бы минобороны приблизиться к исключению из нашего списка высоких рисков", - отметили в GAO. В ведомстве напомнили, что Пентагон с 2018 по 2024 годы проходил полные аудиты финансовой отчетности, однако все они завершились отказом аудиторов подтвердить достоверность данных. Только за 2024 год было выявлено 28 "существенных слабостей" в системе внутреннего контроля и тысячи замечаний, что исключает возможность вынесения положительного заключения. Счетная палата указала, что такие проблемы ограничивают надежность отчетности минобороны и затрудняют подготовку консолидированной финансовой отчетности правительства США. При этом Конгресс обязал Пентагон добиться безоговорочного аудиторского заключения по своим отчетам не позднее конца 2028 года. Согласно отчету, с 1995 года финансовое управление минобороны включено в "список высоких рисков" GAO как уязвимое к мошенничеству, растратам и неэффективности. В 2025 году этот перечень был расширен и дополнен сферой управления рисками мошенничества.
