СМИ: США хотят устроить технические переговоры России и Украины

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. США хотят устроить технические переговоры российских и украинских чиновников в преддверии возможного трехстороннего саммита, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. Ранее агентство Блумберг сообщало, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров на этой неделе поедут в США на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, вероятно, обсудят возможную встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Владмиир Зеленский заявил, что украинская делегация во главе с Ермаком в пятницу приедет в США, где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. "Он (Уиткофф - ред.) встречается... с Ермаком..., это часть мер по организации встречи России и Украины для технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом", - говорится в публикации. Отмечается, что подобные технические переговоры могут быть посвящены обсуждению территориальных вопросов и гарантий безопасности. "Новая цель, состоящая в организации... технических совещаний,.. является отходом от прежней позиции Белого дома о значимости незамедлительного проведения встречи (Путина, Трампа и Зеленского - ред.)", - пишет газета. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

