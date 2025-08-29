Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал дату начала рабочей программы Путина в Китае - 29.08.2025
Песков назвал дату начала рабочей программы Путина в Китае
Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков рассказал о предстоящей командировке главы государства, большая часть которой пройдет в Китае. "Вторая половина дня воскресенья 31 августа", - добавил Песков, отвечая на вопрос о времени начала программы президента в Китае.По словам пресс-секретаря главы государства, президент в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков рассказал о предстоящей командировке главы государства, большая часть которой пройдет в Китае.
"Вторая половина дня воскресенья 31 августа", - добавил Песков, отвечая на вопрос о времени начала программы президента в Китае.
По словам пресс-секретаря главы государства, президент в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч.
