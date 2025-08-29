https://1prime.ru/20250829/peskov-861440102.html

Песков назвал дату начала рабочей программы Путина в Китае

Песков назвал дату начала рабочей программы Путина в Китае - 29.08.2025, ПРАЙМ

Песков назвал дату начала рабочей программы Путина в Китае

Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T13:15+0300

2025-08-29T13:15+0300

2025-08-29T13:19+0300

политика

россия

мировая экономика

китай

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860771806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b94cbbf17e3704f160017baa25052638.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Начало рабочей программы президента РФ Владимира Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья 31 августа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков рассказал о предстоящей командировке главы государства, большая часть которой пройдет в Китае. "Вторая половина дня воскресенья 31 августа", - добавил Песков, отвечая на вопрос о времени начала программы президента в Китае.По словам пресс-секретаря главы государства, президент в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч.

https://1prime.ru/20250827/vizit-861322442.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, дмитрий песков, владимир путин