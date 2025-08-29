https://1prime.ru/20250829/peskov-861441026.html
Кремль не раскрывает детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков
2025-08-29T13:23+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске", - сказал Песков журналистам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Песков: Кремль сознательно не раскрывает детали беседы Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске", - сказал Песков журналистам.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
