Политика
Кремль не раскрывает детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске", - сказал Песков журналистам. ​ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
13:23 29.08.2025
 
Кремль не раскрывает детали беседы Путина и Трампа, заявил Песков

Песков: Кремль сознательно не раскрывает детали беседы Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кремль сознательно не раскрывает все детали беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске", - сказал Песков журналистам. ​
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Песков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
27 августа, 12:53
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСШААляскаУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала