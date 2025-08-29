Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков оценил потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая - 29.08.2025, ПРАЙМ
Песков оценил потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая
2025-08-29T13:23+0300
2025-08-29T13:23+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая ещё не раскрыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Объем этих отношений (с Китаем - ред.) сейчас трудно переоценить. И одновременно мы и наши китайские товарищи сходятся во мнении, что потенциал нашего двустороннего партнерства еще далеко не раскрыт", - сказал Песков журналистам. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
россия, китай, пекин, дмитрий песков, юрий ушаков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Владимир Путин
13:23 29.08.2025
 
Песков оценил потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая

Песков: потенциал сотрудничества России и Китая еще не раскрыт

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая ещё не раскрыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Объем этих отношений (с Китаем - ред.) сейчас трудно переоценить. И одновременно мы и наши китайские товарищи сходятся во мнении, что потенциал нашего двустороннего партнерства еще далеко не раскрыт", - сказал Песков журналистам.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Россия сохранила динамику поставок удобрений в Китай
