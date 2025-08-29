https://1prime.ru/20250829/peskov-861441779.html

В Кремле указали на важность дискретного режима в урегулировании на Украине

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. В интересах украинского урегулирования важно вести работу в дискретном режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования (на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ред.), но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно, ибо в интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", - сказал Песков журналистам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

