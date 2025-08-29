Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПИК взял кредит на 104 млрд рублей в юанях - 29.08.2025, ПРАЙМ
ПИК взял кредит на 104 млрд рублей в юанях
ПИК взял кредит на 104 млрд рублей в юанях - 29.08.2025, ПРАЙМ
ПИК взял кредит на 104 млрд рублей в юанях
Девелоперская группа ПИК получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней, указывается в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2025 года. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T20:01+0300
2025-08-29T20:01+0300
финансы
бизнес
банки
пик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней, указывается в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2025 года. "В августе 2025 года в рамках стратегии по снижению финансовых расходов группа получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней (104 миллиарда рублей по курсу юаня к рублю на дату выдачи кредита) по ставке 5% со сроком погашения в течение 18 месяцев, который будет направлен на погашение финансовых обязательств и на приобретение прав на земельные участки", - говорится в примечаниях к отчетности. ПИК в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22% - до 32 миллиардов рублей. Выручка девелопера выросла на 24% - до 328,1 миллиарда рублей. EBITDA сократилась на 20%, составив 59,7 миллиарда рублей. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года.
финансы, бизнес, банки, пик
Финансы, Бизнес, Банки, ПИК
20:01 29.08.2025
 
ПИК взял кредит на 104 млрд рублей в юанях

Девелопер ПИК получил кредит на 10 миллиардов юаней

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней, указывается в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2025 года.
"В августе 2025 года в рамках стратегии по снижению финансовых расходов группа получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней (104 миллиарда рублей по курсу юаня к рублю на дату выдачи кредита) по ставке 5% со сроком погашения в течение 18 месяцев, который будет направлен на погашение финансовых обязательств и на приобретение прав на земельные участки", - говорится в примечаниях к отчетности.
ПИК в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22% - до 32 миллиардов рублей. Выручка девелопера выросла на 24% - до 328,1 миллиарда рублей. EBITDA сократилась на 20%, составив 59,7 миллиарда рублей.
ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года.
ФинансыБизнесБанкиПИК
 
 
