ПИК взял кредит на 104 млрд рублей в юанях

Девелоперская группа ПИК получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней, указывается в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2025 года. | 29.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа ПИК получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней, указывается в финансовой отчетности компании за первое полугодие 2025 года. "В августе 2025 года в рамках стратегии по снижению финансовых расходов группа получила кредит на сумму 10 миллиардов юаней (104 миллиарда рублей по курсу юаня к рублю на дату выдачи кредита) по ставке 5% со сроком погашения в течение 18 месяцев, который будет направлен на погашение финансовых обязательств и на приобретение прав на земельные участки", - говорится в примечаниях к отчетности. ПИК в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22% - до 32 миллиардов рублей. Выручка девелопера выросла на 24% - до 328,1 миллиарда рублей. EBITDA сократилась на 20%, составив 59,7 миллиарда рублей. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья в России, работает с 1994 года.

