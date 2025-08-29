https://1prime.ru/20250829/pomosch-861428785.html
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP - 29.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи размером 5 миллиардов долларов, сообщает... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:36+0300
2025-08-29T10:36+0300
2025-08-29T10:36+0300
экономика
сша
дональд трамп
new york post
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861176593_0:245:2682:1754_1920x0_80_0_0_7b969c82b90c8db2dad666ddf9266e5f.jpg
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи размером 5 миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. "Президент Трамп собирается отменить почти 5 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", - говорится в публикации. Газета отмечает, что Белый дом намерен воспользоваться законодательной уловкой, "которая не применялась 48 лет". Ее суть заключается в том, что запрос об отмене расходов подается в конгресс так близко к завершению финансового года 30 сентября, что срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на запрос главы государства. По информации New York Post, указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации. Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
https://1prime.ru/20250825/sdelka-861217531.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861176593_9:0:2674:1999_1920x0_80_0_0_37ac9b909a5ad4f3864de3da0f76d0d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, new york post, usaid
Экономика, США, Дональд Трамп, New York Post, USAID
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP
NYP: Белый дом намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи размером 5 миллиардов долларов, сообщает
газета New York Post.
"Президент Трамп собирается отменить почти 5 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", - говорится в публикации.
Газета отмечает, что Белый дом намерен воспользоваться законодательной уловкой, "которая не применялась 48 лет". Ее суть заключается в том, что запрос об отмене расходов подается в конгресс так близко к завершению финансового года 30 сентября, что срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на запрос главы государства.
По информации New York Post, указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи