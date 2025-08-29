Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/pomosch-861428785.html
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP - 29.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи размером 5 миллиардов долларов, сообщает... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:36+0300
2025-08-29T10:36+0300
экономика
сша
дональд трамп
new york post
usaid
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861176593_0:245:2682:1754_1920x0_80_0_0_7b969c82b90c8db2dad666ddf9266e5f.jpg
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи размером 5 миллиардов долларов, сообщает газета New York Post. "Президент Трамп собирается отменить почти 5 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", - говорится в публикации. Газета отмечает, что Белый дом намерен воспользоваться законодательной уловкой, "которая не применялась 48 лет". Ее суть заключается в том, что запрос об отмене расходов подается в конгресс так близко к завершению финансового года 30 сентября, что срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на запрос главы государства. По информации New York Post, указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации. Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
https://1prime.ru/20250825/sdelka-861217531.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861176593_9:0:2674:1999_1920x0_80_0_0_37ac9b909a5ad4f3864de3da0f76d0d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, new york post, usaid
Экономика, США, Дональд Трамп, New York Post, USAID
10:36 29.08.2025
 
Белый дом сократит иностранную помощь, сообщает NYP

NYP: Белый дом намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи размером 5 миллиардов долларов, сообщает газета New York Post.
"Президент Трамп собирается отменить почти 5 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", - говорится в публикации.
Газета отмечает, что Белый дом намерен воспользоваться законодательной уловкой, "которая не применялась 48 лет". Ее суть заключается в том, что запрос об отмене расходов подается в конгресс так близко к завершению финансового года 30 сентября, что срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на запрос главы государства.
По информации New York Post, указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
Белый дом надеется на завершение торговой сделки США и Южной Кореи
25 августа, 16:23
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампNew York PostUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала