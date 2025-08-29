Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
экономика
мировая экономика
китай
кнр
рф
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов. "Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов", - сказал дипломат. По словам Моргулова, впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках. "По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях", - добавил посол, отметив, что существуют объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек и узкие места в логистике. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
россия, мировая экономика, китай, кнр, рф
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ
06:51 29.08.2025
 
Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая

Посол Моргулов: снижение товарооборота России и Китая связано со снижением активности

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов.
"Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов", - сказал дипломат.
По словам Моргулова, впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках.
"По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях", - добавил посол, отметив, что существуют объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек и узкие места в логистике.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРРФ
 
 
