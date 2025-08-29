https://1prime.ru/20250829/posol-861417034.html

Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая

Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая - 29.08.2025, ПРАЙМ

Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая

Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T06:51+0300

2025-08-29T06:51+0300

2025-08-29T06:51+0300

россия

экономика

мировая экономика

китай

кнр

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861417034.jpg?1756439475

ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов. "Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов", - сказал дипломат. По словам Моргулова, впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках. "По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях", - добавил посол, отметив, что существуют объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек и узкие места в логистике. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, кнр, рф