https://1prime.ru/20250829/posol-861417034.html
Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая
Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая - 29.08.2025, ПРАЙМ
Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая
Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T06:51+0300
2025-08-29T06:51+0300
2025-08-29T06:51+0300
россия
экономика
мировая экономика
китай
кнр
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861417034.jpg?1756439475
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов.
"Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов", - сказал дипломат.
По словам Моргулова, впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках.
"По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях", - добавил посол, отметив, что существуют объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек и узкие места в логистике.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, кнр, рф
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ
Посол объяснил снижение товарооборота России и Китая
Посол Моргулов: снижение товарооборота России и Китая связано со снижением активности
ПЕКИН, 29 авг - ПРАЙМ. Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов.
"Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов", - сказал дипломат.
По словам Моргулова, впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках.
"По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях", - добавил посол, отметив, что существуют объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек и узкие места в логистике.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.