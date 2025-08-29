https://1prime.ru/20250829/priangarja-861416364.html
В Приангарье задержали трех бывших золотодобытчиков
ИРКУТСК, 29 авг - ПРАЙМ. Трое бывших золотодобытчиков пытались вывезти из Якутии в Иркутск 128 килограммов природного золота стоимостью 669 миллионов рублей, один из них получил 4 года условно, сообщает УФСБ по Иркутской области.
"Сотрудники УФСБ России по Иркутской области обнаружили в оборудованном в легковом автомобиле тайнике 128 килограммов природного золота. Партию драгоценного металла пытались перевезти в Иркутск трое бывших сотрудников золотодобывающих предприятий, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Общая стоимость партии по оценке на 21 января 2024 года составила 668 898 540 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция по задержанию состоялась в январе 2024 года в районе села Баяндай Иркутской области. Накануне Баяндаевский районный суд Иркутской области огласил обвинительный приговор одному из членов организованной преступной группы.
Суд установил, что в течение 2023 года члены группы – жители Иркутской области и Хакасии – работали на двух разных участках золотодобычи и имели доступ к самородному золоту. Они систематически ссыпали части драгоценного металла в пакеты и прятали под одеждой. В дальнейшем выносили похищенные партии за территорию предприятия и хранили в тайниках. В январе 2024 года в арендованном гараже члены группы расфасовали похищенное золото в отдельные свертки, каждый весом около одного килограмма, и спрятали их в заранее подготовленном газовом баллоне автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. После скрытой транспортировки в Иркутск драгоценный металл планировалось подготовить к продаже.
Приговором суда 34-летний житель Иркутского района признан виновным в совершении кражи в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в незаконном обороте драгоценного металла. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 40 тысяч рублей.
Уголовные дела в отношении остальных участников группы рассматриваются судом.
