"А101" в первом полугодии сократила чистую прибыль по МСФО на 16%
2025-08-29T13:38+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "А101" в первом полугодии 2025 года сократила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 13,6 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Как указывается в ней, выручка девелопера выросла почти на 40% - до 73,8 миллиарда рублей. При этом прибыль до налогообложения сократилась на 9%, до 18,1 миллиарда рублей. Обязательства компании, согласно отчетности, выросли на 11%, до 239,5 миллиарда рублей, в том числе долгосрочные составили 149,7 миллиарда рублей (+3%). "А101" специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "А101" в первом полугодии 2025 года сократила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 13,6 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Как указывается в ней, выручка девелопера выросла почти на 40% - до 73,8 миллиарда рублей. При этом прибыль до налогообложения сократилась на 9%, до 18,1 миллиарда рублей.
Обязательства компании, согласно отчетности, выросли на 11%, до 239,5 миллиарда рублей, в том числе долгосрочные составили 149,7 миллиарда рублей (+3%).
"А101" специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области.
