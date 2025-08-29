https://1prime.ru/20250829/pribyl--861442410.html

"А101" в первом полугодии сократила чистую прибыль по МСФО на 16%

2025-08-29T13:38+0300

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Девелоперская группа "А101" в первом полугодии 2025 года сократила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 13,6 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Как указывается в ней, выручка девелопера выросла почти на 40% - до 73,8 миллиарда рублей. При этом прибыль до налогообложения сократилась на 9%, до 18,1 миллиарда рублей. Обязательства компании, согласно отчетности, выросли на 11%, до 239,5 миллиарда рублей, в том числе долгосрочные составили 149,7 миллиарда рублей (+3%). "А101" специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области.

