https://1prime.ru/20250829/pribyl-861436463.html
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии
Чистая прибыль фармацевтической компании "Озон Фармацевтика" по МСФО снизилась в первом полугодии 2025 года на 11% и составила 1,712 миллиарда рублей, сообщила... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T12:34+0300
2025-08-29T12:34+0300
2025-08-29T12:34+0300
экономика
финансы
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861436314_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_79bce06a425d5209ab0c17a49580c2dc.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании "Озон Фармацевтика" по МСФО снизилась в первом полугодии 2025 года на 11% и составила 1,712 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка компании за шесть месяцев 2025 года увеличилась на 16% в годовом выражении, до 13,264 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 17% и составила 5,755 миллиарда рублей. Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 7%, до 4,374 миллиарда рублей, при этом рентабельность по скорректированной EBITDA составила 33% против 35,8% годом ранее. Чистый долг компании на конец отчетного периода составил 9,888 миллиарда рублей. ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
https://1prime.ru/20250829/sibur-861430923.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861436314_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_850776fd21f52e65cb72310d7653fe27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес
Экономика, Финансы, Бизнес
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии
"Озон Фармацевтика" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 11%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании "Озон Фармацевтика" по МСФО снизилась в первом полугодии 2025 года на 11% и составила 1,712 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка компании за шесть месяцев 2025 года увеличилась на 16% в годовом выражении, до 13,264 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 17% и составила 5,755 миллиарда рублей.
Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 7%, до 4,374 миллиарда рублей, при этом рентабельность по скорректированной EBITDA составила 33% против 35,8% годом ранее.
Чистый долг компании на конец отчетного периода составил 9,888 миллиарда рублей.
ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
Чистая прибыль "Сибура" по МСФО снизилась в первом полугодии