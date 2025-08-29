Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии
Чистая прибыль фармацевтической компании "Озон Фармацевтика" по МСФО снизилась в первом полугодии 2025 года на 11% и составила 1,712 миллиарда рублей, сообщила... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании "Озон Фармацевтика" по МСФО снизилась в первом полугодии 2025 года на 11% и составила 1,712 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка компании за шесть месяцев 2025 года увеличилась на 16% в годовом выражении, до 13,264 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 17% и составила 5,755 миллиарда рублей. Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 7%, до 4,374 миллиарда рублей, при этом рентабельность по скорректированной EBITDA составила 33% против 35,8% годом ранее. Чистый долг компании на конец отчетного периода составил 9,888 миллиарда рублей. ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
12:34 29.08.2025
 
Чистая прибыль "Озон Фармацевтики" по МСФО снизилась в первом полугодии

"Озон Фармацевтика" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 11%

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании "Озон Фармацевтика" по МСФО снизилась в первом полугодии 2025 года на 11% и составила 1,712 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка компании за шесть месяцев 2025 года увеличилась на 16% в годовом выражении, до 13,264 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 17% и составила 5,755 миллиарда рублей.
Показатель скорректированной EBITDA увеличился на 7%, до 4,374 миллиарда рублей, при этом рентабельность по скорректированной EBITDA составила 33% против 35,8% годом ранее.
Чистый долг компании на конец отчетного периода составил 9,888 миллиарда рублей.
ПАО "Озон Фармацевтика" - производитель фармацевтических препаратов, представленный в различных фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.
Сибур.
Чистая прибыль "Сибура" по МСФО снизилась в первом полугодии
11:03
 
ЭкономикаФинансыБизнес
 
 
