Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась почти в шесть раз - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/pribyl-861454716.html
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась почти в шесть раз
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась почти в шесть раз - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась почти в шесть раз
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО в прошлом полугодии снизилась в годовом выражении почти в шесть раз, до 87,1 миллиона рублей, свидетельствуют данные торговой | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T17:01+0300
2025-08-29T17:01+0300
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/76/841347627_0:0:6001:3376_1920x0_80_0_0_6446576751e2c9621ef4c113151d219a.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО в прошлом полугодии снизилась в годовом выражении почти в шесть раз, до 87,1 миллиона рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Операционные доходы выросли при этом на 17,6%, до 1,73 миллиарда рублей. Доходы от услуг и комиссий, полученные в основном за счёт роста объёма торгов российскими ценными бумагами, увеличились более чем в два раза, составив 236,47 миллиона рублей. Валовая операционная прибыль увеличилась на 25,7%, составив 1,41 миллиарда рублей. Операционная рентабельность увеличилась до 81,5% (76,3% в первом полугодии прошлого года). Прямые операционные расходы, существенную часть которых формируют переменные расходы, выросли до 147,01 миллиона рублей с 67,65 миллиона в первом полугодии 2024 года. Процентные расходы увеличились на 33,8% и составили 278,4 миллиона рублей. Административные расходы в отчётном полугодии остались на сопоставимом уровне аналогичного периода прошлого года и составили 1,4 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза и составил 374,5 миллиона рублей. Рентабельность по EBITDA составила 21,7% (10,7% в первом полугодии 2024 года).
https://1prime.ru/20250829/transneft-861452497.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/76/841347627_0:0:5333:4000_1920x0_80_0_0_68d5042c4f04f50d038ab82a4d67b717.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Экономика, Финансы
17:01 29.08.2025
 
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась почти в шесть раз

Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО в I полугодии снизилась до 87,1 млн рублей

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО в прошлом полугодии снизилась в годовом выражении почти в шесть раз, до 87,1 миллиона рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Операционные доходы выросли при этом на 17,6%, до 1,73 миллиарда рублей. Доходы от услуг и комиссий, полученные в основном за счёт роста объёма торгов российскими ценными бумагами, увеличились более чем в два раза, составив 236,47 миллиона рублей.
Валовая операционная прибыль увеличилась на 25,7%, составив 1,41 миллиарда рублей. Операционная рентабельность увеличилась до 81,5% (76,3% в первом полугодии прошлого года).
Прямые операционные расходы, существенную часть которых формируют переменные расходы, выросли до 147,01 миллиона рублей с 67,65 миллиона в первом полугодии 2024 года. Процентные расходы увеличились на 33,8% и составили 278,4 миллиона рублей.
Административные расходы в отчётном полугодии остались на сопоставимом уровне аналогичного периода прошлого года и составили 1,4 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза и составил 374,5 миллиона рублей. Рентабельность по EBITDA составила 21,7% (10,7% в первом полугодии 2024 года).
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО снизилась в первом полугодии
16:33
 
ЭкономикаФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала