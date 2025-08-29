Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО снизилась почти в шесть раз

https://1prime.ru/20250829/pribyl-861454716.html

экономика

финансы

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО в прошлом полугодии снизилась в годовом выражении почти в шесть раз, до 87,1 миллиона рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Операционные доходы выросли при этом на 17,6%, до 1,73 миллиарда рублей. Доходы от услуг и комиссий, полученные в основном за счёт роста объёма торгов российскими ценными бумагами, увеличились более чем в два раза, составив 236,47 миллиона рублей. Валовая операционная прибыль увеличилась на 25,7%, составив 1,41 миллиарда рублей. Операционная рентабельность увеличилась до 81,5% (76,3% в первом полугодии прошлого года). Прямые операционные расходы, существенную часть которых формируют переменные расходы, выросли до 147,01 миллиона рублей с 67,65 миллиона в первом полугодии 2024 года. Процентные расходы увеличились на 33,8% и составили 278,4 миллиона рублей. Административные расходы в отчётном полугодии остались на сопоставимом уровне аналогичного периода прошлого года и составили 1,4 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза и составил 374,5 миллиона рублей. Рентабельность по EBITDA составила 21,7% (10,7% в первом полугодии 2024 года).

