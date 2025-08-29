https://1prime.ru/20250829/prognoz-861464780.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций в сентябре

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за сентябрь и ослабления рубля к юаню и доллару, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за сентябрь на 5,19% - до 3050 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом останется в районе 68 долларов за баррель, в то время как курс евро на форексе вырастет до 1,174 доллара. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц вырастет на 18 копеек и составит 11,44 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, вырастет на 2,17 рубля, до 82,5 рубля, евро - на 1,8 рубля, до 95,85 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы роста "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок, вероятно, начнет сентябрь с отыгрывания итогов визита Владимира Путина в Китай на саммит ШОС, в ходе которого возможны новые договоренности в том числе в энергетическом секторе. Так, потенциальными бенефициарами могут стать текущие основные российские экспортеры энергоресурсов в Азию – "Роснефть", "Газпром" и Новатэк", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Визит Владимира Путина в Китай, возможно, позволит приблизится в соглашению о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и дополнительного нефтепровода. Это вернет инвесторам оптимизм в отношении "Газпрома" и приподнимет российский рынок акций", - добавляет Валерий Вайсберг из ИК "Регион". В целом, однако, Кожухова с осторожностью смотрит на российский нефтегазовый сектор ввиду неопределенности ситуации с санкциями, возможного сокращения прибылей и все еще сильного рубля. "Решающими факторами для российского рынка в ближайший месяц станут уровень ключевой ставки, ее возможное снижение, а также геополитическая обстановка и перспектива смягчения санкций, что может поддержать рост индекса Мосбиржи до 3000–3100 пунктов", - считает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Кроме того, внимание инвесторов привлекут макроэкономические данные, в частности, по ВВП и инфляции, добавил он. "Существенное внимание инвесторов будет направлено на комментарии к решению, где участники торгов будут искать указания на дальнейшие шаги ЦБ РФ в рамках денежно-кредитной политики, что может сказаться на отношении участников торгов к акциям – ожидание дальнейшего смягчения ДКП будет поддерживать рынок", - отметил Богдан Зварич из ПСБ. "ЦБ 12 сентября наверняка снизит ключевую ставку, прогнозируем опять на 200 базисных пунктов, до 16%, а геополитический фактор может вновь улучшиться. Более того, ожидаем укрепление инвалют на фоне смягчения ДКП ЦБ и отмены нормативов репатриации выручки экспортеров - доллар к 82, юань до 11,5 - что придаст сил бумагам экспортеров, коих в составе Индекса Мосбиржи добрая половина", - добавил Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Рубль под давлением Сценарий дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ при этом умеренно негативен для рубля, падение которого может ускориться при стабилизации юаня, доллара и евро выше района июльских максимумов 11,50 рубля, 82,50 рубля и 95,50 рубля соответственно, рассказала Кожухова. "В сентябре сохранится тенденция к ослаблению рубля. Способствовать этому могут рост спроса импортеров на валюту на фоне постепенного восстановления импорта товаров и смягчение денежно-кредитной политики", - рассказал Зварич из ПСБ. Эксперт ожидает, что курс национальной валюты на валютной секции Московской биржи к концу сентября может выйти в район 11,5 рубля за юань, 83-84 рубля за доллар. "В сентябре 2025 года основные валютные пары будут характеризоваться умеренной волатильностью: курс доллара к рублю ожидается в диапазоне 80–83 рубля, а евро к рублю - 93–96 рублей, что обусловлено продолжающимся смягчением денежно-кредитной политики и влиянием геополитики. Курс китайского юаня останется стабильным, в районе 11–11,4 рубля за один юань на фоне сезонного роста импорта и сбалансированного валютного рынка", - считает Вишневский из "Цифра брокер". Что касается валютного рынка, то по мере приближения к очередному заседанию Банка России надежды на заметное смягчение денежно-кредитной политики вновь окрепнут, что будет способствовать сохранению интереса к валютным активам на фоне сокращения дифференциала в процентных ставках, рассказал Вайсберг. Динамика индексов "Умеренно бычьим сценарием стало бы снижение ставки до 17% или 16% с сохранением мягкого сигнала: в этом случае при нейтральном геополитическом фоне индекс Мосбиржи может протестировать апрельский пик 3053 пункта. Достижение новых геополитических договоренностей и возможная успешная встреча Путина и Зеленского, в то же время, могут способствовать обновлению годового пика 3371 пункт", - считает Кожухова. Негативный сценарий усугубления геополитической напряженности при сдержанном смягчении политики ЦБ РФ может вернуть индекс Мосбиржи к годовому минимуму 2598 пунктов, заключила она. Оценки на сентябрь - попытка восстановиться к 3000 и двинуть выше, рассказал Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Факторы в сентябре могут привести к подъему рынка в район 3100-3200 пунктов. При этом есть риски со стороны геополитики, реализация которых может привести к краткосрочному откату рынка в район 2700-2800 пунктов, с последующим попытками перейти к восстановлению, считает Зварич из ПСБ. "Индекс Мосбиржи в ближайший месяц может подняться до диапазона 3000–3100 пунктов на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Банка России и вероятного улучшения геополитической обстановки, что поддержит интерес инвесторов и корпоративный отчетный сезон. При этом сохранится умеренная волатильность, обусловленная неопределенностью в международных переговорах и санкционными рисками", - отмечает Вишневский из "Цифра брокер".

