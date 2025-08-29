Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство для поставок под брендом H&M в Россию запустили в Узбекистане - 29.08.2025
Производство для поставок под брендом H&M в Россию запустили в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 29 авг – ПРАЙМ. Компания Innovative Apparel ввела в строй в Ферганской области на востоке Узбекистана предприятие по выпуску текстильных и швейных изделий под брендом H&amp;M на зарубежные рынки, в том числе в Россию, сообщает пресс-служба областного хокимията (администрации). По данным пресс-службы, хоким (губернатор) Ферганской области Хайрулло Бозоров принял участие в церемонии ввода в строй в Куштепинском районе узбекской компанией Innovative Apparel первой очереди производства текстильных и швейных изделий. "Предприятие создано в сотрудничестве с инвестором из Шри-Ланки, в него направлено 15 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Продукция будет экспортироваться в Иран, ОАЭ, Таиланд, Пакистан, Кыргызстан и Россию", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале хокимията. Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции с крупными торговыми сетями, в том числе с H&amp;M, уточняет пресс-служба. Планируется, что годовой объём экспорта превысит 30 миллионов долларов. Ранее министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана сообщало, что более 60 текстильных предприятий в стране за последние три года начали производить продукцию для более 80 международных брендов. По данным ведомства, годовая производственная мощность этих предприятий превышает 850 тысяч тонн продукции, доля экспорта в общем объеме производства этих компаний составляет 42%.
12:40 29.08.2025
 
Производство для поставок под брендом H&M в Россию запустили в Узбекистане

Текстильное производство для поставок под брендом H&M запустили в Узбекистане

" Флаг Узбекистана
 Флаг Узбекистана
ТАШКЕНТ, 29 авг – ПРАЙМ. Компания Innovative Apparel ввела в строй в Ферганской области на востоке Узбекистана предприятие по выпуску текстильных и швейных изделий под брендом H&M на зарубежные рынки, в том числе в Россию, сообщает пресс-служба областного хокимията (администрации).
По данным пресс-службы, хоким (губернатор) Ферганской области Хайрулло Бозоров принял участие в церемонии ввода в строй в Куштепинском районе узбекской компанией Innovative Apparel первой очереди производства текстильных и швейных изделий.
"Предприятие создано в сотрудничестве с инвестором из Шри-Ланки, в него направлено 15 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Продукция будет экспортироваться в Иран, ОАЭ, Таиланд, Пакистан, Кыргызстан и Россию", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале хокимията.
Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции с крупными торговыми сетями, в том числе с H&M, уточняет пресс-служба. Планируется, что годовой объём экспорта превысит 30 миллионов долларов.
Ранее министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана сообщало, что более 60 текстильных предприятий в стране за последние три года начали производить продукцию для более 80 международных брендов. По данным ведомства, годовая производственная мощность этих предприятий превышает 850 тысяч тонн продукции, доля экспорта в общем объеме производства этих компаний составляет 42%.
