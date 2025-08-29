СМИ рассказали, кого Пугачева винит в своем отъезде из России
SHOT: Алла Пугачева винит Максима Галкина в своем отъезде из России
Певица Алла Пугачева на съемках новогодней программы на Первом канале. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева винит своего мужа Максима Галкина* в их отъезде из России, сообщает Telegram-канал SHOT.
"Как рассказал SHOT собеседник, близкий к семье, несмотря на всю "инстаграмную** гармонию", Алла Борисовна неоднократно "подкалывала" мужа в ответственности за все происходящее в их семье", — говорится в публикации.
Отмечается также, что певица предпочла бы, чтобы ее дети получали образование именно в России.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.