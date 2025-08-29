Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/putin--861444625.html
Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление
Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление - 29.08.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика", следует из... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T14:19+0300
2025-08-29T14:19+0300
экономика
бизнес
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:18:2694:1533_1920x0_80_0_0_5e7369cbf663b6f75760acd04efc708b.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. В документе указано, что под временное управление переходят 10 компаний: АО "Логика", АО "Эр Ликид Северсталь", ООО "Север Ликвид Газ", ООО "Эр Ликид", ООО "Эр Ликид Алабуга", ООО "Эр Ликид Балаково", ООО "Эр Ликид Кстово", ООО "Эр Ликид Кузбасс", ООО "Эр Ликид Липецк", ООО "Эр Ликид Рязань". Все они переходят под временное управление ООО "М-Логистика". Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, добавлено в документе.
https://1prime.ru/20250829/peskov-861440102.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83073/73/830737392_0:0:2694:2021_1920x0_80_0_0_0467504f869b34bff9d4074ffceef9a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, владимир путин
Экономика, Бизнес, РФ, Владимир Путин
14:19 29.08.2025
 
Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление

Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление "М-Логистика"

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление ООО "М-Логистика", следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
В документе указано, что под временное управление переходят 10 компаний: АО "Логика", АО "Эр Ликид Северсталь", ООО "Север Ликвид Газ", ООО "Эр Ликид", ООО "Эр Ликид Алабуга", ООО "Эр Ликид Балаково", ООО "Эр Ликид Кстово", ООО "Эр Ликид Кузбасс", ООО "Эр Ликид Липецк", ООО "Эр Ликид Рязань". Все они переходят под временное управление ООО "М-Логистика".
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, добавлено в документе.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Магадан - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Песков назвал дату начала рабочей программы Путина в Китае
13:15
 
ЭкономикаБизнесРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала