https://1prime.ru/20250829/putin--861445475.html
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ - 29.08.2025, ПРАЙМ
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T14:32+0300
2025-08-29T14:32+0300
2025-08-29T14:32+0300
политика
россия
банки
рф
владимир путин
сергей лавров
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:319:1461:1141_1920x0_80_0_0_40a290e0c1dbcf801bff46247665e118.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании. Президент предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. "А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.
https://1prime.ru/20250829/putin--861444625.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:182:1461:1278_1920x0_80_0_0_a32f9ea42929f3952bb168dd1ae86f1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, рф, владимир путин, сергей лавров, снг
Политика, РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, СНГ
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
Путин на совещании с Совбезом инициировал обсуждение взаимодействия со странами СНГ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ.
Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании.
Президент предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
"А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.
Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление