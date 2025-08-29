https://1prime.ru/20250829/putin--861445475.html

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ - 29.08.2025, ПРАЙМ

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T14:32+0300

2025-08-29T14:32+0300

2025-08-29T14:32+0300

политика

россия

банки

рф

владимир путин

сергей лавров

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:319:1461:1141_1920x0_80_0_0_40a290e0c1dbcf801bff46247665e118.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании. Президент предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. "А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.

https://1prime.ru/20250829/putin--861444625.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, рф, владимир путин, сергей лавров, снг