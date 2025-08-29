Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/putin--861445475.html
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ - 29.08.2025, ПРАЙМ
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T14:32+0300
2025-08-29T14:32+0300
политика
россия
банки
рф
владимир путин
сергей лавров
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:319:1461:1141_1920x0_80_0_0_40a290e0c1dbcf801bff46247665e118.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции. "Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании. Президент предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. "А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.
https://1prime.ru/20250829/putin--861444625.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:182:1461:1278_1920x0_80_0_0_a32f9ea42929f3952bb168dd1ae86f1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, рф, владимир путин, сергей лавров, снг
Политика, РОССИЯ, Банки, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, СНГ
14:32 29.08.2025
 
Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с некоторыми странами СНГ

Путин на совещании с Совбезом инициировал обсуждение взаимодействия со странами СНГ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ.
Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ", - сказал Путин на совещании.
Президент предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
"А потом выскажемся все по очереди", - добавил Путин.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Путин подписал указ о переводе активов Air Liquide под временное управление
14:19
 
ПолитикаРОССИЯБанкиРФВладимир ПутинСергей ЛавровСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала