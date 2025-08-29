Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского - 29.08.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
политика
россия
общество
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Песков также заметил, что, пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Путин не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Песков также заметил, что, пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.
Заголовок открываемого материала