В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T13:20+0300

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Песков также заметил, что, пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.

