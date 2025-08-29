https://1prime.ru/20250829/putin-861440426.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин не исключает возможность проведения такой встречи (с Зеленским - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Песков также заметил, что, пока нельзя сказать, что работа на экспертном уровне бурлит.
