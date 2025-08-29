https://1prime.ru/20250829/putin-861458336.html
2025-08-29T17:17+0300
политика
россия
турция
ближний восток
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
юрий ушаков
шос
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудят в том числе обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Как отметил помощник президента РФ, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Помимо этого, конечно, не уйти от обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, Северная Африка, может быть, Кавказский регион, и так далее", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящих переговоров.
турция
ближний восток
Путин и Эрдоган обсудят на полях саммита ШОС ситуацию на Ближнем Востоке
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудят в том числе обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Как отметил помощник президента РФ, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.
"Помимо этого, конечно, не уйти от обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, Северная Африка, может быть, Кавказский регион, и так далее", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящих переговоров.
