Путин и Эрдоган обсудят на полях саммита ШОС ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган обсудят на полях саммита ШОС ситуацию на Ближнем Востоке - 29.08.2025, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган обсудят на полях саммита ШОС ситуацию на Ближнем Востоке

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае обсудят в том числе обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Как отметил помощник президента РФ, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Помимо этого, конечно, не уйти от обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, Северная Африка, может быть, Кавказский регион, и так далее", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящих переговоров.

