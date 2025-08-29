Пьянов раскрыл подробности возможной сделки по продаже "Росгосстраха"

https://1prime.ru/20250829/pyanov-861426558.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Согаз" и структура владельца группы "Регион" Сергея Сударикова не являются потенциальными кандидатами на покупку страховой компании "Росгосстрах" у ВТБ, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы вступаем в финальный месяц по сделке по "Росгосстраху". По сути, сентябрь будет определять, останется ли "Росгосстрах" в составе группы ВТБ или будет продан внешнему контрагенту. Потенциальным кандидатом на покупку "Росгосстраха" не является "Согаз" и не является структура Сударикова, как писали некоторые Telegram-каналы. Это не эти контрагенты, с кем мы ведем переговоры по продаже "Росгосстраха", - сказал он. Также Пьянов уточнил, что вышеупомянутые "кандидаты" никогда не были претендентами на "Росгосстрах". "Они не были претендентами, они не участвовали в дью-дилидженсе (процедура проверки объекта сделки - ред.)", добавил он. В июне Пьянов в интервью РИА Новости сообщал, что возможный покупатель "Росгосстраха" дошел до стадии завершения due diligence. Глава ВТБ Андрей Костин в апреле сообщал, что банк нашел двух покупателей на активы "Росгосстраха". "Росгосстрах" вошел в состав группы ВТБ в рамках покупки активов банка "Открытие" в декабре 2022 года.

