Зампред ВТБ Пьянов описал два сценария снижения ставки ЦБ - 29.08.2025
Зампред ВТБ Пьянов описал два сценария снижения ставки ЦБ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании совета директоров по ключевой ставке 12 сентября, по прогнозу ВТБ, будет рассматривать ее снижение на 100 или 200 базисных пунктов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки - минус 100 или 200 базисных пунктов", - предположил он. Также Пьянов добавил, что для аргументации вероятности того или иного сценария есть "длинный перечень доводов". "В пользу более осторожного шага говорят текущие темпы движения выше целевых базовых "инфляционных" компонентов. Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017-2019 годов, который можно считать прообразом победного периода. Кроме того, наблюдается неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июнем, что отражается в динамике денежной массы", - сказал первый зампред ВТБ. При этом Пьянов отметил, что среди доводов "против" осторожного шага по снижению ключевой ставки - рост ВВП второго квартала в 1,1% против прогнозных 1,8%. "Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона 1-2%, который прогнозировал Банк России", - добавил он. "В пользу более маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага аргумент о слабой динамике ВВП более сильный. Сейчас важно не "заморозить" экономику. Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу. Вместе с тем, с учетом оставшихся трех заседаний ЦБ, мы исходим из правильности нашей оценки средней по году ключевой ставки (19,1% - ред.) в бизнес-плане, какое бы ни было решение Банка России 12 сентября", - подытожил Пьянов. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%. ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
11:47 29.08.2025
 
Зампред ВТБ Пьянов описал два сценария снижения ставки ЦБ

Зампред ВТБ Пьянов описал два сценария снижения ставки ЦБ в сентябре

первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
 первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании совета директоров по ключевой ставке 12 сентября, по прогнозу ВТБ, будет рассматривать ее снижение на 100 или 200 базисных пунктов, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки - минус 100 или 200 базисных пунктов", - предположил он.
Также Пьянов добавил, что для аргументации вероятности того или иного сценария есть "длинный перечень доводов".
"В пользу более осторожного шага говорят текущие темпы движения выше целевых базовых "инфляционных" компонентов. Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017-2019 годов, который можно считать прообразом победного периода. Кроме того, наблюдается неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июнем, что отражается в динамике денежной массы", - сказал первый зампред ВТБ.
При этом Пьянов отметил, что среди доводов "против" осторожного шага по снижению ключевой ставки - рост ВВП второго квартала в 1,1% против прогнозных 1,8%. "Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона 1-2%, который прогнозировал Банк России", - добавил он.
"В пользу более маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага аргумент о слабой динамике ВВП более сильный. Сейчас важно не "заморозить" экономику. Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу. Вместе с тем, с учетом оставшихся трех заседаний ЦБ, мы исходим из правильности нашей оценки средней по году ключевой ставки (19,1% - ред.) в бизнес-плане, какое бы ни было решение Банка России 12 сентября", - подытожил Пьянов.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%.
ЦБ в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
