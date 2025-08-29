https://1prime.ru/20250829/rada-861432817.html
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд" - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"
Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T11:24+0300
2025-08-29T11:24+0300
2025-08-29T11:24+0300
политика
общество
украина
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d4858f4b4d2a4f0fef0d47b06f32f48.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой надежд". Рада девятого созыва была избрана в 2019 году. Согласно законодательству, численность парламента составляет 450 человек. Спикер парламента Руслан Стефанчук в апреле 2025 года заявил, что с 2019 года более 50 депутатов Рады были досрочно лишены мандата. "То, что произошло за эти годы... я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Бужанский также призвал как можно скорее прекратить военные действия с "наименьшими потерями" для Украины и попросил прощения у народа от своего лица и от лица других депутатов Рады за невыполненные обещания.
https://1prime.ru/20250828/ukraina-861385123.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859923622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e11f231bfa84f1512707e1f193f8295d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Рада
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"
Депутат Бужанский назвал последние шесть лет работы Рады катастрофой надежд
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой надежд".
Рада девятого созыва была избрана в 2019 году. Согласно законодательству, численность парламента составляет 450 человек. Спикер парламента Руслан Стефанчук в апреле 2025 года заявил, что с 2019 года более 50 депутатов Рады были досрочно лишены мандата.
"То, что произошло за эти годы... я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Бужанский также призвал как можно скорее прекратить военные действия с "наименьшими потерями" для Украины и попросил прощения у народа от своего лица и от лица других депутатов Рады за невыполненные обещания.
В Раде увидели риски в открытии границ Украины для молодежи