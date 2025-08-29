Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд" - 29.08.2025
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой надежд". Рада девятого созыва была избрана в 2019 году. Согласно законодательству, численность парламента составляет 450 человек. Спикер парламента Руслан Стефанчук в апреле 2025 года заявил, что с 2019 года более 50 депутатов Рады были досрочно лишены мандата. "То, что произошло за эти годы... я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Бужанский также призвал как можно скорее прекратить военные действия с "наименьшими потерями" для Украины и попросил прощения у народа от своего лица и от лица других депутатов Рады за невыполненные обещания.
11:24 29.08.2025
 
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"

Депутат Бужанский назвал последние шесть лет работы Рады катастрофой надежд

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой надежд".
Рада девятого созыва была избрана в 2019 году. Согласно законодательству, численность парламента составляет 450 человек. Спикер парламента Руслан Стефанчук в апреле 2025 года заявил, что с 2019 года более 50 депутатов Рады были досрочно лишены мандата.
"То, что произошло за эти годы... я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Бужанский также призвал как можно скорее прекратить военные действия с "наименьшими потерями" для Украины и попросил прощения у народа от своего лица и от лица других депутатов Рады за невыполненные обещания.
Заголовок открываемого материала