Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250829/rakety-861423806.html
СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM
СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM - 29.08.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM
Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T09:17+0300
2025-08-29T09:17+0300
вооружения
украина
сша
запад
сергей лавров
cnn
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится, передает телеканал CNN со ссылкой на источник. Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона сообщило в четверг, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. "Если сделка состоится, как и ожидалось, ракеты с дальностью полёта от 150 до 280 миль (от 240 до 450 километров - ред.) могут быть поставлены уже в этом году", - приводит телеканал данные источника. При этом CNN отмечает, что пока не ясно, будут ли введены ограничения на их применение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250829/ukraina-861415855.html
украина
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, запад, сергей лавров, cnn, нато, мид рф
Вооружения, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Сергей Лавров, CNN, НАТО, МИД РФ
09:17 29.08.2025
 
СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM

CNN: управляемые ракеты ERAM могут быть поставлены Украине в этом году

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона сообщило в четверг, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех.
"Если сделка состоится, как и ожидалось, ракеты с дальностью полёта от 150 до 280 миль (от 240 до 450 километров - ред.) могут быть поставлены уже в этом году", - приводит телеканал данные источника.
При этом CNN отмечает, что пока не ясно, будут ли введены ограничения на их применение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
На Украине предупредили о последствиях отъезда молодежи
05:25
 
ВооруженияУКРАИНАСШАЗАПАДСергей ЛавровCNNНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала