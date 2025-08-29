https://1prime.ru/20250829/rakety-861423806.html

СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM

СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM - 29.08.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда США могут поставить Украине ракеты ERAM

Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится,... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T09:17+0300

2025-08-29T09:17+0300

2025-08-29T09:17+0300

вооружения

украина

сша

запад

сергей лавров

cnn

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут быть поставлены на Украину уже в этом году, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится, передает телеканал CNN со ссылкой на источник. Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона сообщило в четверг, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. "Если сделка состоится, как и ожидалось, ракеты с дальностью полёта от 150 до 280 миль (от 240 до 450 километров - ред.) могут быть поставлены уже в этом году", - приводит телеканал данные источника. При этом CNN отмечает, что пока не ясно, будут ли введены ограничения на их применение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250829/ukraina-861415855.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, запад, сергей лавров, cnn, нато, мид рф