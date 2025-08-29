Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила поставки удобрений в Индию - 29.08.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20250829/rapu-861434911.html
Россия нарастила поставки удобрений в Индию
Россия нарастила поставки удобрений в Индию - 29.08.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки удобрений в Индию
Поставки минеральных удобрений из России в Индию в первом полугодии 2025 года выросли на 20%, до 2,5 миллиона тонн, рассказал журналистам президент Российской... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T12:03+0300
2025-08-29T12:03+0300
экономика
россия
индия
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки минеральных удобрений из России в Индию в первом полугодии 2025 года выросли на 20%, до 2,5 миллиона тонн, рассказал журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В целом за первое полугодие 2025 года поставки из России выросли на 0,4 миллиона тонн или 20%, до 2,5 миллиона тонн. Прежде всего это произошло за счет увеличения поставок фосфорсодержащих удобрений", - сказал Гурьев. Он отметил, что доля российских удобрений в общем импорте удобрений Индией по итогам первого полугодия увеличилась до рекордных значений - она составила 33%. А по поставкам NPK-удобрений в эту страну Россия занимает долю в 89% в общем импорте. По словам Гурьева, Россия в 1,5 раза перевыполнила обозначенный индийской стороной спрос. "После введения западных санкций Индия как дружественная России страна стала лидером по динамике роста поставок российских удобрений. Российские экологичные удобрения - залог обеспечения самой густонаселенной страны мира безопасными и качественными продуктами питания. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году Владимир Владимирович Путин поставил задачу до конца марта 2025 года обеспечить спрос на российские удобрения со стороны индийских аграриев", - добавил президент РАПУ.
https://1prime.ru/20250821/udobreniya-861051872.html
индия
казань
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, индия, казань
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, КАЗАНЬ
12:03 29.08.2025
 
Россия нарастила поставки удобрений в Индию

РАПУ: поставки удобрений из России в Индию в первом полугодии выросли на 20%

© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки минеральных удобрений из России в Индию в первом полугодии 2025 года выросли на 20%, до 2,5 миллиона тонн, рассказал журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"В целом за первое полугодие 2025 года поставки из России выросли на 0,4 миллиона тонн или 20%, до 2,5 миллиона тонн. Прежде всего это произошло за счет увеличения поставок фосфорсодержащих удобрений", - сказал Гурьев.
Он отметил, что доля российских удобрений в общем импорте удобрений Индией по итогам первого полугодия увеличилась до рекордных значений - она составила 33%. А по поставкам NPK-удобрений в эту страну Россия занимает долю в 89% в общем импорте.
По словам Гурьева, Россия в 1,5 раза перевыполнила обозначенный индийской стороной спрос.
"После введения западных санкций Индия как дружественная России страна стала лидером по динамике роста поставок российских удобрений. Российские экологичные удобрения - залог обеспечения самой густонаселенной страны мира безопасными и качественными продуктами питания. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году Владимир Владимирович Путин поставил задачу до конца марта 2025 года обеспечить спрос на российские удобрения со стороны индийских аграриев", - добавил президент РАПУ.
21.08.2025
США увеличили экспорт удобрений в Китай почти в пять раз
21 августа, 16:24
 
Экономика
 
 
