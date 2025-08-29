Россия нарастила поставки удобрений в Индию

https://1prime.ru/20250829/rapu-861434911.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Поставки минеральных удобрений из России в Индию в первом полугодии 2025 года выросли на 20%, до 2,5 миллиона тонн, рассказал журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "В целом за первое полугодие 2025 года поставки из России выросли на 0,4 миллиона тонн или 20%, до 2,5 миллиона тонн. Прежде всего это произошло за счет увеличения поставок фосфорсодержащих удобрений", - сказал Гурьев. Он отметил, что доля российских удобрений в общем импорте удобрений Индией по итогам первого полугодия увеличилась до рекордных значений - она составила 33%. А по поставкам NPK-удобрений в эту страну Россия занимает долю в 89% в общем импорте. По словам Гурьева, Россия в 1,5 раза перевыполнила обозначенный индийской стороной спрос. "После введения западных санкций Индия как дружественная России страна стала лидером по динамике роста поставок российских удобрений. Российские экологичные удобрения - залог обеспечения самой густонаселенной страны мира безопасными и качественными продуктами питания. На саммите БРИКС в Казани в 2024 году Владимир Владимирович Путин поставил задачу до конца марта 2025 года обеспечить спрос на российские удобрения со стороны индийских аграриев", - добавил президент РАПУ.

