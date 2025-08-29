https://1prime.ru/20250829/rapu-861435944.html

Россия сохранила динамику поставок удобрений в Китай

2025-08-29T12:12+0300

экономика

россия

китай

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Россия сохраняет динамику поставок удобрений в Китай на рекордном уровне 2024 года - по итогам прошлого года показатель составил 4,7 миллиона тонн, за январь-июль 2025 года экспортировано 2,7 миллиона тонн, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Поставки российской агрохимии растут и в саму КНР. В прошлом году они увеличились на треть и достигли рекордных 4,7 миллиона тонн удобрений, в первую очередь хлористого калия. По итогам января-июля мы сохраняем рекордную динамику прошлого года: в Китай поставлено уже 2,7 миллиона тонн удобрений", - рассказал Гурьев в преддверии участия в официальных мероприятиях в КНР. Он отметил, что Россия и Китай производят почти 40% от всех удобрений в мире. Общий объем производства стран позволяет обеспечивать 4 миллиарда человек продуктами питания. Гурьев напомнил, что Россия занимает второе место в мире по производству удобрений после Китая и является крупнейшим экспортером. Глава РАПУ подчеркнул необходимость укрепления российско-китайского сотрудничества в научно-технической и финансовой сферах для развития химической промышленности. По его словам, перед компаниями из России и Китая также стоит задача снизить политические риски при расчетах через банковскую инфраструктуру западных стран. "Она может быть решена за счет построения внутри БРИКС собственной системы безопасных расчетов, аналогичной SWIFT", - добавил он.

китай

